Malte : une blogueuse anticorruption assassinée dans l'explosion de sa voiture

Daphne Caruana Galizia a été tuée lundi par une bombe placée sous sa voiture. La journaliste tenait un blog extrêmement populaire dans lequel elle dénonçait sans relâche des affaires de corruption impliquant des responsables politiques.

Dans son dernier article publié sur son blog, lundi 16 octobre en début d'après-midi, Daphne Caruana Galizia relatait une affaire de corruption jugée au tribunal concernant des responsables d'opposition. "Il y a des escrocs partout où vous regardez maintenant. La situation est désespérée", a-t-elle conclu en fin de billet. Une heure plus tard, la journaliste maltaise âgée de 53 ans était assassinée par l'explosion d'une bombe sous sa voiture.

La déflagration a été si puissante qu'elle a détruit le véhicule dans lequel elle circulait près de son domicile à Bidnija, dans le nord de l'île, propulsant la carcasse calcinée dans un champ voisin.

Des révélations aux élections anticipées

Lors d'un point presse, le Premier ministre maltais, Joseph Muscat, accusé de malversations par la blogueuse il y a quelques mois, a dénoncé un acte "barbare" et ordonné aux forces de l'ordre de concentrer toutes leurs ressources pour que ses auteurs soient traduits en justice. "Ce qui s'est passé aujourd'hui est inacceptable à de nombreux niveaux. Aujourd'hui est une journée noire pour notre démocratie et notre liberté d'expression", a-t-il déclaré. "Je n'aurai de cesse que justice soit faite", a-t-il promis, appelant l'île à l'union.

Joseph Muscat avait convoqué des élections législatives anticipées en juin dernier en forme de vote de confiance à la suite d'accusations de Daphne Caruana Galizia. Selon la blogueuse, des documents émanant d'une petite banque basée à Malte montraient que l'épouse du Premier ministre était la véritable propriétaire d'une société à Panama et que d'importantes sommes d'argent avaient transité entre cette société et des comptes bancaires en Azerbaïdjan. Le couple a démenti ces accusations et poursuivi la journaliste pour diffamation. Jospeh Muscat, 43 ans, ancien journaliste, a depuis été largement réélu.



"Un WikiLeaks en croisade contre le monde de transparence"

Au printemps, le magazine Politico avait classé la journaliste parmi les "28 personnalités qui font bouger l'Europe", la décrivant comme "un WikiLeaks entier en une seule femme, en croisade contre le manque de transparence et la corruption à Malte".

À Bruxelles, le groupe PPE (droite, majoritaire), a évoqué "un crime innommable et une attaque contre la liberté d'expression", tandis que le commissaire européen maltais Karmenu Vella (Pêche et Environnement) a dénoncé "une attaque contre notre démocratie".

Avec AFP et Reuters

Première publication : 16/10/2017