Israël approuve plus de 1 000 logements de colons en Cisjordanie occupée

Israël a donné son feu vert mardi 17 octobre à la construction de 1 292 logements de colonisation en Cisjordanie occupée, a indiqué à l'AFP l'organisation israélienne anti-colonisation La paix maintenant.

L'autorité israélienne faisant office de gouvernement en Cisjordanie, territoire occupé depuis 50 ans par l'armée israélienne, a donné son approbation à ces plans à différents stades de l'instruction des dossiers, a-t-elle dit.

La même autorité, appelée administration civile, doit se pencher à nouveau sur d'autres dossiers mercredi. En tout, c'est l'examen des dossiers de plus de 2 000 habitations qui était prévu mardi et mercredi, a ajouté la Paix maintenant. Les projets de colonies franchissent une succession d'étapes procédurales avant une approbation finale et la mise en chantier.

31 nouveaux logements

L'administration civile avait approuvé lundi la construction de 31 logements pour colons juifs à Hébron, une première depuis 2002 dans une ville offrant l'un des visages les plus frappants de l'occupation et de la colonisation israéliennes en Cisjordanie.

La colonisation, c'est-à-dire la construction d'implantations civiles en territoire occupé, est illégale au regard du droit international. Elle est considérée par une grande partie de la communauté internationale comme faisant obstacle à la paix qui se fait attendre depuis des décennies entre Israéliens et Palestiniens.

Avec AFP

Première publication : 17/10/2017