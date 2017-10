MoiAussi : le roi du rire Gilbert Rozon accusé d’agressions sexuelles

Dans la foulée de l’affaire Weinstein, Gilbert Rozon, producteur canadien et juré de "La France a un incroyable talent" est accusé d’agressions sexuelles, rendues publiques notamment sur Twitter. M6 a déprogrammé l’émission.

Se pourrait-il que l’omerta n’ait plus cours et que les prédateurs sexuels du monde du spectacle ne soient plus protégés par leur célébrité ou leur puissance ? La déflagration provoquée par l’affaire Weinstein, qui a vu l’un des plus influents producteurs américains tomber, après des dizaines d’années de prédation sexuelle, atteint désormais le Québec, et, par ricochet, la France.

Le producteur québécois Gilbert Rozon, grand nom de l’humour derrière la franchise "Juste pour rire" et qui est, dans l’Hexagone, plus connu pour son rôle de juré dans l’émission de télévision "La France a un incroyable talent", est en effet publiquement accusé d’agressions sexuelles par plusieurs femmes, qui ont témoigné dans des médias québécois.

Jeudi 19 octobre, M6 a annoncé qu’elle déprogrammait "La France a un incroyable talent", sans pour autant "préjuger de la véracité" de ces accusations. La veille, l’animateur-producteur annonçait avoir mis fin à toutes ses fonctions, dont la présidence de "Juste pour rire", le festival d’humour qu’il avait lancé en 1983.

Accusé de viol

Gilbert Rozon, 62 ans, est un homme qui compte l’industrie du spectacle en France, également. Après avoir accompagné Charles Trénet comme imprésario, il avait produit une douzaine de grands noms de la scène hexagonale, dont les stars du rire Franck Dubosc, Laurent Ruquier, Christophe Alévêque, ­Florence Foresti ou encore Anne Roumanoff.

Selon Raphaël Mezrahi, maître des interviews décalées "impossible de faire de l'humour en France sans connaître Gilbert Rozon. Il fait partie de la vie de tous les humoristes", comme il l'a déclaré dans Le Parisien. Sa société, qui pèse 84 millions d’euros d’après Les Échos, avait également lancé fin septembre le 13e Art, une salle de spectacle dans l’ex-cinéma Gaumont de la place d’Italie, à ­Paris, que le maire du XIIIe arrondissement avait accueilli "comme un renouveau culturel" pour ce quartier excentré.

Dans le quotidien Le Devoir et sur les ondes de la radio montréalaise 98,5 FM, neuf femmes dénoncent publiquement les agissements du nabab québécois. Comédienne, animatrice de Radio-Canada, étudiante, pour l’une d’elle mineure au moment des faits, elles portent des accusations graves, dont celle de viol. Les faits rapportés portent sur trois décennies. Mais il aura fallu que le scandale Weinstein éclate pour que la parole se libère, en particulier sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #MoiAussi, déclinaison québécoise de #MeToo.

"Lundi, une d’entre elles, la réalisatrice Lyne Charlebois, a publié un message où elle décrit un homme qu’elles ont toutes reconnu : Gilbert Rozon. À la suite de ce message, quelques-unes ont pu se contacter et ont décidé de parler au Devoir. D’autres témoignages ont été recueillis indépendamment ", raconte le quotidien dans son édition de jeudi.

Lyne Charlebois décrit ainsi une soirée de 1982 durant laquelle Gilbert Rozon l’aurait violée après avoir dîné en compagnie de celle-ci et de son compagnon.

Il a plaidé coupable d'agression sexuelle en 1998

L’actrice Salomé Corbo dit également avoir subi l’agression de Gilbert Rozon en 1990, alors qu’elle n’avait que 14 ans. Des allégations plus récentes remontent à l’été 2016. Une plainte a été déposée par une jeune femme qui raconte s’être endormie à côté de lui et s’être réveillée alors qu’il était en train de la pénétrer. Une autre raconte un épisode de harcèlement sexuel à la même période.

En 1998, Gilbert Rozon avait plaidé coupable d’agression sexuelle sur une jeune fille de 19 ans. Une affaire qui n’avait bizarrement eu aucun écho en France, où il était déjà un producteur influent.

Radio-Canada avance, de son côté, qu’il est visé par une enquête de la police de Montréal pour une affaire d’agression sexuelle qui se serait produite à Paris en 1994.

"Le show business l’a protégé"

Contactée par Le Parisien, la journaliste Denise Bombardier a estimé que le monde du show-business québécois savait. "Rozon, c’est l’un des plus gros créateurs d’emplois du show-business au Québec. C’est un homme qui pouvait donner des jobs à tout le monde. Le show-business l’a protégé comme l’Église catholique protège ses prêtres pédophiles ", a-t-elle confié au quotidien français.

Il n’est pas la seule célébrité québécoise à subir les conséquences de cette libération de la parole : Eric Salvail, un animateur star de la Belle Province, producteur de huit émissions de télé, est lui accusé de conduites pour le moins inconvenantes. Mercredi, le quotidien La Presse a rapporté les témoignages de onze personnes, majoritairement des hommes, qui disent avoir subi ou été témoins de gestes sexuels déplacés. Il a lui aussi annoncé faire une "pause professionnelle de quelques jours [pour] faire le point sur les événements".

Première publication : 20/10/2017