Turkménistan : les Jeux du dictateur

À l'occasion des Jeux asiatiques, organisés en septembre à Achgabat, notre reporter a pu obtenir un visa pour le Turkménistan. Plongée dans l'un des pays les plus autoritaires au monde.

Le Turkménistan est l'un des pays les plus fermés au monde. Son président, Gourbangouly Berdymoukhamedov, un ancien dentiste, fan de sport et de chanson disco-folklorique, gouverne le pays d’une main de fer depuis plus de dix ans. En février, le "bien aimé" chef de l'État, qui a instauré un culte de la personnalité digne d'un dirigeant nord-coréen, a été réélu avec près de 98 % des voix et 97 % de participation... Le pays, riche en ressources naturelles, figure à la 178e place du classement de Reporters sans Frontières pour la liberté de la presse, juste devant l'Érythrée et la Corée du Nord. L'accès à Internet et à des médias indépendants y est sévèrement contrôlé.

Alors que le régime organisait la cinquième édition des "Jeux asiatiques de sports en salle et arts martiaux" du 17 au 27 septembre à Achgabat, la capitale, nous avons réussi à obtenir un visa de journaliste, habituellement impossible à obtenir. Plusieurs autres médias occidentaux ont d’ailleurs été refoulés au dernier moment.

Désertique mais riche en gaz, l'ex-république soviétique d'Asie centrale a dépensé plus de cinq milliards de dollars pour faire de ces Jeux une vitrine du régime et montrer au monde "de quoi le pays est capable".

Chaperonnés par deux "guides" chargés de notre "sécurité', nous avons sillonné "Achgabat la blanche", ses immenses artères à la propreté clinique et ses dizaines de monuments de style "persico-palladien", en or et marbre blanc. Le visage du président Berdymoukhamedov s'affiche partout : dans les taxis, les bus, les magasins, les musées ou encore sur une gigantesque statue en or de 21 mètres de haut.

Avec l'aide de Radio Free Europe, une radio qui émet en turkmène depuis Prague avec quelques journalistes courageux, et via une messagerie cryptée, nous avons aussi pu converser avec les quelques militants des droits de l'Homme qui ne croupissent pas en prison. Deux grand-mères de 62 et 67 ans, journalistes d'opposition menacées de mort, nous ont par exemple donné une toute autre version que celle de "l'enthousiaste Achgabat" : les maisons rasées sans indemnités, les coupures d'eau, le chômage et la répression... Le quotidien des Turkmènes se révèle alors bien différent de l’image que veut en donner le régime.

Par Axel COSSÉ