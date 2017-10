Le Maroc "blanchit l'argent du haschich" en Afrique ? Twitter s'en amuse

Alors qu'Alger a accusé Rabat de "blanchir l'argent du haschich" via ses entreprises comme la compagnie aérienne Royal Air Maroc, les internautes ont pris le parti d'en rire.

"Pablo Escobar était un client fidèle de la RAM [Royal Air Maroc, la compagnie publique marocaine, NDLR], et ça tout le monde le sait." Au lendemain des propos du ministre des Affaires étrangères algérien Abdelkader Messahel accusant des entreprises marocaines de "blanchir l'argent du haschich" en Afrique, les internautes ont choisi l’humour pour réagir. Avec le hashtag #tweetcommemessahel, Marocains et Algériens rivalisent d’imagination. Petit florilège.

Pour répondre à "La Royal Air Maroc transporte autre chose que des passagers, et cela tout le monde le sait", Sd Karim à choisi d'évoquer la série à succès "Escobar" de Netflix. Une analogie déclinée ensuite à toutes les sauces, parfois plus que piquante.

“ Pablo Escobar était un client fidèle de la RAM, et ça tout le monde le sait” 😂😂😂#tweetcommemessahel pic.twitter.com/r9WJfrlOj8 Sd Karim (@nkean01) 21 octobre 2017

Les centrales solaires au Maroc donnent autres choses que l'énergie et ca, tout le monde le sait 😂 #tweetcommemessahel MouRadBull (@benchbull) 21 octobre 2017

Le Maroc produira 1 million de voitures dès 2020 mais il y aura autre chose sous les capots, et ça tout le monde le sait#TweetCommeMessahel Kamal DZ (@kdjdz) 21 octobre 2017

@L3SAINT, lui, rappelle qu'entre l'économie marocaine et algérienne, il n'y a pas photo.

Enfin, @fotogenix_sos07 tacle l'Algérie à propos de la santé de son président Abdelaziz Bouteflika. Âgé de 80 ans, il réalise actuellement son quatrième mandat malgré un AVC en 2013 et des apparitions en public de plus en plus rares.

C’est pas boutflika qui préside en Algérie, vu qu’il est mort depuis longtemps, mais ça tout le monde le sait #tweetcommemessahel Rachid Drissi (@fotogenix_sos07) 20 octobre 2017

Première publication : 22/10/2017