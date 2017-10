Le pionnier du rock Fats Domino est mort à l'âge de 89 ans

Le chanteur Fats Domino est mort, mercredi, à l'âge de 89 ans, a indiqué le bureau du médecin légiste de La Nouvelle-Orléans. Pionnier du rock, il était notamment connu pour ses tubes "Blueberry Hill" et "Walkin' to New Orleans".

Fats Domino est mort mercredi 25 octobre à l’âge de 89 ans. Le pianiste et chanteur était connu comme le roi du rhythm'n'blues des Noirs aux États-Unis et le précurseur du rock'n'roll des Blancs dans les années 1950.

Né le 26 février 1928 à La Nouvelle-Orléans en Louisiane (sud) dans une plantation de sucre où travaillent ses parents, Antoine Domino Jr. apprend seul le piano à l’adolescence et commence à jouer du boogie-woogie dans des clubs voisins.

Il a 21 ans lorsque Lee Chud, directeur de la maison de disques Imperial à Hollywood, lui fait signer son premier contrat.

"Fats" Domino, présenté sous ce nom pour sa taille imposante et en référence au pianiste de jazz Fats Waller, enregistre alors une version modifiée de "The Junker's Blues" rebaptisée "The Fat Man". C'est immédiatement un grand succès à la radio et une source vive d'inspiration pour le rock'n'roll.

Parmi ses nombreux tubes des années 1950, on peut citer "Goin'Home" qui, en 1952, devient numéro un au palmarès rhythm'n'blues et entre aussi dans le classement pop, puis "Ain't that a Shame" suivi de "I'm Walkin'", "All by Myself" et "Poor Me", vedettes des juke-boxes.

En 1986, Fats Domino est classé officiellement parmi les dix plus grands artistes de rock'n'roll avec notamment Elvis Presley, Ray Charles, Chuck Berry, Little Richard, James Brown. En décembre 1987, il reçoit un Grammy Award - prestigieuse récompense américaine de la musique - pour l'ensemble de sa carrière, aux côtés de B.B.King et de Ray Charles.

Avec AFP

Première publication : 25/10/2017