Le Kenya sous haute tension à la veille de l'élection présidentielle

L'élection présidentielle au Kenya, organisée deux mois après l'invalidation de l'élection du sortant Uhuru Kenyatta, se tiendra bien jeudi. Boycotté par l'opposition, le scrutin pourrait plonger le pays dans l'instabilité.

Finalement, l’élection présidentielle aura bien lieu au Kenya le jeudi 26 octobre, comme prévu. Mais dans quelles conditions ? La situation reste très instable alors que le président de la Cour suprême kényane, David Maraga, a annoncé mercredi qu’il n’y aurait pas de report du scrutin. L'institution a estimé qu’elle n'était pas en mesure d'examiner un recours plaidant en faveur d'un report, en l'absence de cinq de ses sept juges.

Seulement deux juges étant présents, "nous ne pouvons pas former un quorum (…) et l'affaire ne peut pas être entendue ce matin", a déclaré le juge Maraga. Le recours avait été déposé par trois militants des droits de l'Homme qui souhaitaient le report de l'élection dans un délai de 90 jours, en raison du retrait du principal candidat de l’opposition, Raila Odinga. Ils estimaient aussi que le Kenya et sa Commission électorale (IEBC) n’étaient pas prêts à organiser ce scrutin.

Une élection marquée par les procédures

Dans un climat politique plus que délétère, la décision de la Cour suprême n’a pas mis longtemps à créer des remous. À Kisumu, fief de Raila Odinga dans l'ouest du pays, des manifestants ont allumé des feux dans les rues quelques minutes après l'annonce de David Maraga. "Si le gouvernement subvertit la volonté souveraine du peuple (…), alors le peuple sera en droit de se rebeller contre ce gouvernement", a averti le gouverneur du comté de Kisumu, Anang Nyong'o.

Le climat politique s'est nettement détérioré ces dernières semaines, les deux camps multipliant les invectives et les menaces. La saisine de dernière minute de la Cour suprême a d’ailleurs été la dernière des nombreuses procédures en justice ayant marqué les élections générales kényanes de cette année, dont celle ayant mené à l'invalidation de la présidentielle du 8 août.

Le président sortant Uhuru Kenyatta, 55 ans, avait alors remporté la présidentielle. Mais, saisie par l’opposition, la Cour suprême avait invalidé le 1er septembre sa réélection. Elle avait évoqué des irrégularités dans la transmission des résultats et ordonné la tenue d'un nouveau scrutin dans les soixante jours, comme prévu par la Constitution.

Un scrutin à haut risque

Pour le scrutin du 26 octobre, Uhuru Kenyatta, fils du père de l'indépendance du pays, Jomo Kenyatta, fera figure de cavalier seul. En l'absence de Raila Odinga, les six autres petits candidats sont appelés à jouer les faire-valoir face au président. De son côté, Raila Odinga, déjà trois fois candidat malheureux à la présidence, s’est retiré de la course le 10 octobre, jugeant que les réformes pour la tenue d'un scrutin libre et équitable n'avaient pas été menées à bien.

L'opposition a depuis envoyé des messages contradictoires sur la marche à suivre le jour du scrutin. Dans un premier temps, il avait appelé à des manifestations le jour J, laissant craindre de nouvelles violences : au moins 40 personnes ont été tuées depuis le 8 août, la plupart dans la répression brutale des manifestations par la police dans des bastions de l'opposition, selon les organisations de défense des droits de l'Homme. Mardi, il a laissé entendre qu'il pourrait appeler ses partisans à rester chez eux.

Boycotté par l'opposition, le scrutin sera également en partie boudé par les observateurs internationaux : l'Union européenne et la Fondation Carter, mettant en avant des raisons de sécurité, ont réduit la taille de leur mission.

