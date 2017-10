Le Kurdistan propose à Bagdad de "geler les résultats" du référendum d'indépendance

Un mois après le référendum d'indépendance ayant créé une crise sans précédent avec Bagdad, le Kurdistan a proposé de "geler les résultats" qui avait donné le "oui" largement gagnant.

C’est un geste fort pour tenter de désamorcer l'escalade de violence avec Bagdad. La région autonome du Kurdistan irakien a proposé, mercredi 25 octobre, de "geler les résultats" de son référendum d'indépendance, à l'origine d'une crise majeure avec les autorités centrales.

“Etant donné que l’Irak et le Kurdistan sont confrontés à de graves et dangereuses circonstances, nous sommes obligés de prendre nos responsabilités pour prévenir de nouvelles violences et affrontements entre les Irakiens et les peshmerga [ndlr, les combattants kurdes]", peut-on lire dans le communiqué publié dans la nuit.

Comme préalable à tout dialogue, l'Irak réclame l'annulation des résultats de cette consultation qui s'est tenue le 25 septembre, où le "oui" l'a largement emporté. En mesures de rétorsion, Bagdad s’est emparé de larges pans de territoires que les forces kurdes avaient accaparés au fil des ans au-delà des frontières de la région autonome.

Dans le communiqué, le gouvernement du Kurdistan dit "proposer au gouvernement et à l'opinion irakiens (...) le gel des résultats du référendum (...) et le début d'un dialogue ouvert entre le gouvernement du Kurdistan et le gouvernement central sur la base de la Constitution".

Le texte en trois points propose également "un cessez-le-feu immédiat et un arrêt des opérations militaires au Kurdistan", après qu'une trentaine de peshmerga, et de membres des forces gouvernementales et paramilitaires irakiennes sont morts dans les opérations de "restauration du pouvoir central" dans les zones disputées, notamment la riche province de Kirkouk.

