Violences et faible participation : la présidentielle au Kenya accumule les ratés

L'élection présidentielle kényane a été marquée, jeudi, par des violences entre policiers et manifestants, ainsi que par une faible participation. Dans certaines régions de l'Ouest, le vote a même dû être reporté à samedi.

Au Kenya, l’élection présidentielle de jeudi 26 octobre a tourné au fiasco, en raison du boycott, de la faible participation et, surtout, des violences entre policiers et manifestants, qui ont fait au moins trois morts et plusieurs blessés.

Cette élection fait suite à l'invalidation du scrutin du 8 août, qui avait vu la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta avec 54,27 % des voix, contre 44,74 % pour son opposant Raila Odinga. Le vote avait été annulé pour irrégularités.

Cette première élection et son annulation ont engendré une crise de deux mois dans le pays et abouti au boycott de l’élection par Raila Odinga. Ce dernier avait fait pression pour obtenir une réforme de la Commission électorale (IEBC). Mais si l'IEBC a entrepris quelques timides changements, l'opposition estime qu'elle reste acquise au pouvoir.

Surtout, ce nouveau scrutin, délaissé par les électeurs, a été marqué par des violences dans les bastions de l'opposition. Raila Odinga avait appelé ses partisans à rester "chez eux" mais tous n'ont pas respecté cette consigne, laissant apparaître un pays profondément fracturé. À Kisumu, les manifestants ont érigé très tôt des barricades, où ils faisaient brûler des pneus. En fin d'après-midi, la ville et ses alentours étaient quadrillés de dizaines de barrages.

Au moins trois hommes ont été tués par balles dans le bidonville de Mathare à Nairobi et les villes de Kisumu et Homa Bay, dans l'ouest du pays, selon des sources policière et hospitalière. Dans l'Ouest, justement, la plupart des bureaux de vote sont restés fermés, le matériel électoral n'ayant pu être acheminé et les agents électoraux craignant pour leur sécurité.

Cette situation a incité la Commission électorale à reporter le scrutin à samedi 28 octobre dans quatre des 47 comtés du pays (Homa Bay, Kisumu, Migori et Siaya), tous situés dans l'Ouest et majoritairement peuplés par l'ethnie luo de Raila Odinga.

La police a fait un usage régulier de gaz lacrymogènes et parfois tiré en l'air pour disperser ces groupes. Les mêmes scènes se sont répétées à Siaya et Homa Bay, et dans des bidonvilles de Nairobi, Kibera et Mathare.

