Football : la victoire très politique du Gérone de Puigdemont contre le Real Madrid

Alors que la Catalogne a été mise sous tutelle, sa modeste équipe de Gérone a battu, dimanche, le géant du Real Madrid (2-1). Cette victoire hautement symbolique a une résonance toute particulière pour les indépendantistes.

Deux jours après la déclaration d’indépendance de la Catalogne, le petit club de Gérone a réalisé, dimanche 29 octobre, un exploit en dominant le grand Real Madrid (2-1) pour la 10e journée du Championnat d'Espagne. Cette rencontre avait une valeur hautement symbolique, puisque Gérone est le fief du président de la Catalogne, Carles Puidgemont.

Le tweet de Carles Puigdemont après la victoire de Gérone La victòria del @GironaFC sobre un dels grans equips del món és tot un exemple i un referent per a moltes situacions. 😉 Carles Puigdemont (@KRLS) 29 octobre 2017

L’ancien maire de la ville, destitué par le gouvernement de Madrid pour avoir promulgué l’indépendance, n’a pas manqué de saluer ce succès. "La victoire du Gérone FC sur l'une des plus grandes équipes du monde est un bel exemple et une référence pour beaucoup de situations", a-t-il ironisé sur son compte Twitter.

Le Real, en panne sèche

On prédisait à l'équipe de la capitale espagnole un accueil bouillant à Gérone, fief du séparatisme catalan, mais mis à part quelques sifflets à l'encontre d'un Cristiano Ronaldo très terne, l'accueil a été plutôt festif. Il y a eu seulement en début de match des cris "Independencia" et "Llibertat", avec ici et là des drapeaux indépendantistes.

Fin du match. Les géronais l'emportent 2-1 contre le Real Madrid. Cris de "Vive la République" et "Vive Gérone" pic.twitter.com/PEytU0WF38 Elise Gazengel (@EliseGaz) 29 octobre 2017

Sur la pelouse, les Madrilènes ont ouvert le score à la 12e minute par Isco sur une frappe repoussée de Cristiano Ronaldo. Mais les Catalans ont répliqué après la pause par deux buts en quatre minutes signés par Christian Stuani (54e) et Portu (58e).

Avec cette défaite, le Real est troisième du classement avec 20 points, à huit longueurs de Barcelone, invaincu depuis le début de la saison.

