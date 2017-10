Foot européen : le Real coince, City fonce

Le Real Madrid s'est incliné dimanche (2-1) chez le promu catalan Gérone et se trouve relégué à huit points du leader, le Barça. En Angleterre, Manchester City fait toujours la course en tête.

• Liga : le Barça en tête, le Real en difficulté

Les Madrilènes ont reçu un coup sur la tête dimanche à Gérone. Le Real Madrid a été dominé (2-1) par le modeste promu catalan. Les hommes de Zinedine Zidane ont pourtant ouvert le score à la 12e minute grâce à Isco, mais les Catalans ont répliqué après la pause par deux buts en quatre minutes signés par Cristhian Stuani (54e) et Portu (58e). Le Real ne compte que six victoires en dix journées et pointe à la troisième place du classement, à huit longueurs de Barcelone invaincu depuis le début de la saison. Le Barça a conservé solidement la tête du championnat en gagnant à Bilbao (2-0). Le capitaine Messi a marqué d'un tir croisé (37e) son 12e but dans cette Liga et le milieu Paulinho a plié le match (90e+2). Valence, son dauphin, a également décroché une victoire (2-1) à Alavés.

• Premier League : City sur sa lancée, United en embuscade

Les Citizens continuent leur incroyable début de saison en championnat. Manchester City a enregistré une neuvième victoire en dix journées en s’imposant sur le terrain de West Bromwich (2-3). Même s’ils ont un peu peiné pour décrocher ce succès, les hommes de Pep Guardiola restent leaders de Premier League (28 points). Vainqueur de Tottenham dans la douleur (1-0), Manchester United est désormais la seule équipe à moyenne portée de City. Les Red Devils ne sont qu’à cinq unités de leurs voisins. Les Spurs, qui se sont inclinés contre eux, sont troisièmes, mais déjà à huit longueurs des Citizens (20 pts). Derrière, sans faire de bruit, Arsenal (5e avec 19 pts) revient peu à peu sur la tête, grâce à son succès contre Swansea (2-1). Chelsea (4e), vainqueur à Bournemouth (1-0) après avoir beaucoup gâché, en a aussi profité pour revenir à un point du podium.

• Ligue 1 : le PSG fait le spectacle, Lyon monte sur le podium

Malgré l’absence de Neymar, suspendu, les Parisiens se sont facilement imposés contre Nice (3-0). L’attaquant Edinson Cavani s’est notamment offert un doublé et a inscrit pour l’occasion le 2500e but de l'histoire du PSG en championnat de France. Grâce à son infatigable buteur, le PSG est toujours en tête avec quatre points d’avance sur Monaco. Les Monégasques, pourtant sans Falcao, ont gagné 2-0 à Bordeaux, confirmant un renouveau de forme. De son côté, Lyon s’est emparé de la troisième place en battant Metz (2-0) grâce à un doublé de son capitaine Nabil Fekir. L’OM se retrouve pour sa part 4e, à un point du podium après sa victoire 1-0 à Lille.

• Serie A : Naples reprend la tête, Benevento s'enfonce

Les Napolitains ont repris les rênes de la Serie A en battant Sassuolo (3-1). Les hommes de Maurizio Sarri comptent trois points d'avance sur la Juventus et sur la Lazio Rome, ses premiers poursuivants au moins jusqu'à lundi. Ca n'est en effet que lundi soir que l'Inter (4e), toujours invaincue comme Naples depuis le début de la saison, ira à Vérone défier le Hellas. En cas de victoire, les Milanais reviendraient à deux longueurs du leader. En bas de tableau, le club de Benevento vit un véritable calvaire. Face à la Lazio (1-5), la petite équipe de Campanie a enregistré sa 11e défaite en 11 matches et s'approche du record d'Europe. Personne n'a jamais fait pire dans les cinq grands championnats européens à part Manchester United, relégué à l'issue de la saison 1930-1931 après avoir perdu ses 12 premiers matches.

• Bundesliga : le Bayern seul en tête, Dortmund dans le dur

Vainqueur de Leipzig (2-0), le Bayern Munich a pris seul la tête de la Bundesliga. Un mois après l’éviction de Carlo Ancelotti et l'arrivée de Jupp Heynckes sur le banc, les Bavarois reprennent des couleurs et ont remporté cinq matches sur cinq. Les champions d'Allemagne (23 pts) ont profité de la défaite 4-2 de l'ex-leader Dortmund (20 pts) sur le terrain du promu Hanovre. Les Noir et Jaune n'ont pris qu'un point en trois matches, ont encaissé neuf buts dans les trois derniers matches de championnat, et se retrouvent deuxièmes après avoir compté 5 points d'avance en tête début octobre. Ils sont en outre pratiquement éliminés de la Ligue des champions, sauf miracle. Leipzig reste troisième avec 19 pts.

