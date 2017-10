En images : la renaissance du quartier juif de Marrakech

Dans la cité très touristique de Marrakech, au Maroc, le vieux quartier juif historique renaît peu à peu. Après avoir bénéficié d'un programme de rénovation, il attire de nombreux visiteurs étrangers.

Dans la cité de Marrakech, destination touristique phare au Maroc, les visiteurs sont de plus en plus nombreux à se balader dans les rues du quartier juif historique. Au cœur d'un vaste programme de rénovation depuis un peu plus de deux ans, ce dernier déjà bénéficié d'une enveloppe de 17,5 millions d'euros.

Rebaptisé Essalam ("la paix", en arabe) il y a une vingtaine d'années, il a repris début 2017 son nom originel "El Mellah", sur instruction du roi Mohammed VI, pour "préserver la mémoire historique des lieux" et "développer la vocation touristique" de Marrakech, selon le communiqué officiel. Les ruelles aux façades ocres ont retrouvé leur plaque en hébreu, celle qui abrite la synagogue est redevenue "Talmud Thora".

Avant les vagues de départs générées par la création de l'État d'Israël en 1948 et l'indépendance du Maroc de la France en 1956, le pays accueillait la plus importante communauté juive d'Afrique du Nord, de 250 000 à 300 000 âmes, selon les estimations. Il en resterait moins de 3 000 aujourd'hui au Maroc.

Au pied de l'Atlas, Marrakech comptait à elle seule plus de 50 000 juifs au dernier recensement de 1947, mais ils ne sont plus qu'une petite centaine aujourd'hui, souvent très âgés.

Le quartier juif de Marrakech L'une des rues du mellah de Marrakech. Le mellah est un terme qui désignait autrefois les quartiers réservés aux juifs dans les villes marocaines. © Fadel Senna, AFP

La synagogue de Marrakech a été construite en 1492 à l'époque de l'Inquisition, quand les Juifs furent chassés d'Espagne. © Fadel Senna, AFP

Les touristes affluent toujours plus nombreux à la synagogue, comme ces visiteurs venus d'Israël. © Fadel Senna, AFP

Beaucoup d'Israéliens viennent chaque année pour les fêtes, comme pour celle de la fête des Cabanes (Souccot). © Fadel Senna, AFP

La "synagogue des exilés" a accueilli des générations d'élèves de confession juive envoyés des villages berbères de la région pour s'initier à la Torah. Désertée au fil des départs, elle revit désormais. © Fadel Senna, AFP









Avec AFP

Première publication : 31/10/2017