Kevin Spacey accusé de harcèlement sexuel, Netflix annonce la fin de "House of Cards"

Les langues se délient à Hollywood : cette fois, c'est Kevin Spacey, la star de la série House of Cards, qui est accusé d'avoir harcelé adolescent en 1986. Netflix a annoncé que la sixième saison, actuellement en tournage, serait la dernière.

Les scandales sexuels continuent de secouer Hollywood : cette fois c'est Kevin Spacey, héros oscarisé de la série "House of Cards", qui s'est excusé d'avoir harcelé un acteur adolescent en 1986 et a révélé du même coup son homosexualité, s’attirant de violentes critiques.

Quelques heures plus tard, le groupe Netflix et la société Media Rights Capital, co-producteurs de "House of Cards", ont annoncé que la sixième saison de la série, actuellement en tournage, serait "la dernière". Si les deux sociétés se sont dites "profondément troublées" par les dernières accusations, une source proche du dossier a cependant assuré que la décision d'arrêter "House of Cards", qui ne connaissait plus le succès de ses débuts en 2013, n'était "pas liée" aux dernières accusations.

Dans une interview dimanche, l'acteur Anthony Rapp, 46 ans aujourd'hui mais seulement 14 à l'époque, a raconté comment Kevin Spacey, 26 ans alors, s'était jeté sur lui lors d'une soirée dans son appartement de Manhattan. Il a expliqué avoir réussi à lui échapper en se réfugiant dans la salle de bains.

"Je lui dois des excuses les plus sincères"

"Honnêtement je ne me souviens pas de cet incident, qui remonterait à plus de 30 ans. Mais si je me suis conduit comme il le dit, je lui dois des excuses les plus sincères, pour ce qui aurait été un comportement en état d'ébriété des plus inappropriés, et je suis désolé des ressentiments qu'il dit avoir eu à supporter toutes ces années", a réagi dans la nuit Kevin Spacey, 58 ans, qui vit entre Londres, New York et Los Angeles. L’acteur a conclu ses excuses par une "révélation". "J'ai eu des relations amoureuses avec des hommes tout au long de ma vie et j'ai choisi désormais de vivre en tant que gay", a-t-il ajouté, même si sa sexualité n'était plus un secret à Hollywood depuis longtemps. "Je veux gérer cela honnêtement et ouvertement et cela commence par examiner mon propre comportement."

Ces "révélations" ont été mal accueillies à Hollywood, toujours ébranlé par le scandale retentissant de l'affaire Weinstein. L'actrice Rose McGowan, qui a été l'une des premières à raconter avoir été violée par le producteur et a pris le flambeau de la lutte contre les agressions sexuelles, a raillé Kevin Spacey en tweetant : "Au revoir, Spacey, au revoir, à ton tour de pleurer."

Bye bye, Spacey goodbye, it’s your turn to cry, that’s why we’ve gotta say goodbye. #ROSEARMY rose mcgowan (@rosemcgowan) 30 octobre 2017

Beaucoup ont accusé l'acteur d'essayer de détourner l'attention de l'agression de 1986 en révélant son homosexualité, et de nuire à la communauté gay en mélangeant les deux. "Révéler son homosexualité, ce n'est pas la même chose que de révéler qu'on s'est jeté sur un garçon de 14 ans. C'est dégoûtant de confondre les deux", a tweeté le critique de cinéma Richard Lawson.

Coming out as a gay man is not the same thing as coming out as someone who preyed on a 14-year-old. Conflating those things is disgusting Richard Lawson (@rilaws) 30 octobre 2017

Des rumeurs depuis longtemps

D'autres accusations contre la star, plus vagues, ont aussi émergé. "J'étais fan de Kevin Spacey jusqu'à ce qu'il agresse quelqu'un que j'aime", avait tweeté le 13 octobre une ex-présentatrice américaine de télévision, Heather Unruh, sans nommer la victime présumée. Le tweet était alors passé inaperçu, mais refaisait surface lundi.

"Comme Harvey, nous savions tout sur toi", a aussi affirmé l'actrice américaine Rosie O'Donnell, dans un tweet incendiaire.

u don't remember the incident - 30 years ago? - fuck u kevin - like Harvey we all knew about u - I hope more men come forward @KevinSpacey ROSIE (@Rosie) 30 octobre 2017

A Londres, où Spacey dirigea pendant onze ans le prestigieux théâtre Old Vic, certains ont laissé entendre que l'acteur faisait l'objet de rumeurs depuis longtemps. "Beaucoup de gens de théâtre et du monde de la création connaissaient des histoires sur beaucoup de monde depuis des années, et Kevin Spacey était l'un de ceux sur lesquels les gens avaient des inquiétudes, oui", a déclaré Vicky Featherstone, directrice artistique du Royal Court Theatre, interrogée par la BBC.

Avec AFP

Première publication : 31/10/2017