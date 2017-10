Ligue des champions : contrat rempli pour le PSG, qualifié pour les 8e de finale

Vainqueur d'Anderlecht pour la 4e journée de la Ligue des champions, le PSG a assuré sa qualification pour les 8e de finale de la compétition. Les hommes d'Unai Emery occupent toujours la tête du groupe B devant le Bayern Munich.

La qualif', et un triplé de Layvin Kurzawa en prime : le Paris Saint-Germain (PSG) a pris rendez-vous avec les 8e de finale de Ligue des champions, mardi 31 octobre, en poursuivant son carton plein contre Anderlecht, écrasé 5-0 au Parc des Princes. Il fallait pour le PSG faire mieux que le Celtic Glasgow, et le club écossais a été défait parallèlement 2-1 par le Bayern Munich. Si bien que les clubs français et allemand passent en 8e de finale, à deux journées de la fin des poules.

C'était une soirée parfaite pour Paris, qui prolonge son parcours idéal (quatre victoires en quatre matches, 17 buts marqués contre aucun encaissé) avant de recevoir le Celtic le 22 novembre et d'aller le 5 décembre à Munich y défier le Bayern.

>> À lire aussi : Après la défaite face au PSG, l'entraîneur du Bayern Carlo Ancelotti prend la porte

Soirée parfaite singulièrement pour Layvin Kurzawa : après avoir profité d'un ballon renvoyé par le poteau (52e), il a célébré son but en invitant ses détracteurs à se taire. Puis il a repris de la tête un centre de Dani Alves pour son doublé, et est allé danser auprès du poteau de corner (72e). Avant de croiser une frappe à ras de terre limpide, et de montrer trois doigts (78e). Oui, trois buts ! Une belle revanche pour l'arrière gauche, qui connaît des difficultés depuis quelques mois, en club comme en équipe de France, au point d'être un peu devenu la tête de Turc du moment dans le foot français. Défensivement, il s'est montré sérieux, sans avoir il est vrai énormément de travail.

Mbappé va mieux

Kurzawa a donc relevé la tête, au point de voler la vedette à la "MCN" et à Neymar. Le Brésilien, c'est un peu "Docteur Ney" et "Mister Mar". Le premier est décisif, tout de même, sur une belle frappe enroulée des abords de la surface (45e 4). En 12 matches toutes compétitions confondues, "Docteur Ney" compte 11 buts et huit passes décisives. Et le troisième but est consécutif à son coup franc renvoyé par le poteau (52e). "Mister Mar", lui, est irritant, à se compliquer la vie au lieu de jouer plus simple, à faire le mauvais choix, à semer du déchet.

Mais le soliste brésilien bénéficie d'un assistant de choix en la personne de Kylian Mbappé, dont il aimante toujours autant le jeu. Le Français lui a multiplié les offrandes (1re, 10e, 45e), et a lui-même tenté une frappe écrasée, sur laquelle le gardien belge plongeait bien (18e). Mbappé avait connu un coup de mou la semaine dernière, au gré de deux matches ratés contre Marseille (2-2) et contre Nice (3-0) en Ligue 1. Unai Emery lui a offert l'occasion de se relancer, et plutôt que de le supplanter par Angel Di Maria dès le coup d'envoi, il l'a fait en cours de match (63e).

Verratti retrouve la lumière

Même s'il n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau, le jeune prodige de 18 ans s'est montré de nouveau prépondérant, avec une passe décisive pour Marco Verratti ouvrant le score d'une frappe enroulée (30e). Une belle réponse aussi de la part du "Petit Hibou" italien, devenu quelconque ces derniers temps et qui, au delà de ce but, a retrouvé son influence et ses passes lumineuses. C'était décidément la soirée des revanchards !

Donc pas celle d'Edinson Cavani, gourmand de buts depuis le début de la saison. Il a raté une "madjer" (20e), placé une tête à côté sur un corner dans la foulée, et, en bonne position, été contré in extremis (61e). Mais il a aussi été acclamé par le public qui voulait un but de son "Matador", désormais à 15 buts en 15 matches toutes compétitions confondues.

"Le match contre Bruges pour nous (le week-end prochain, NDLR), est le plus important", avait dit lundi l'entraîneur d'Anderlecht, Hein Vanhaezebrouck. Cap sur le Championnat de Belgique pour les Mauves. Et pour Paris, cap sur le printemps européen.

Avec AFP

Première publication : 31/10/2017