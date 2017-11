Catalogne : Carles Puigdemont refuse de répondre à la convocation de la justice espagnole

Le président catalan destitué, Carles Puigdemont, ne se rendra pas à sa convocation par la justice espagnole jeudi. Il demandera à être interrogé depuis la Belgique, a-t-on appris mercredi par son avocat belge.

Carles Puigdemont, le président destitué de Catalogne, demandera à être interrogé depuis la Belgique où il se trouve, et ne se rendra pas à sa convocation de justice à Madrid jeudi, a déclaré mercredi 1er novembre son avocat belge à la télévision publique catalane.

"Il ne va pas à Madrid, et j'ai proposé qu'on l'interroge ici en Belgique. C'est possible, j'ai déjà eu dans le passé des cas comme ça, quand on a interrogé le suspect en Belgique", a déclaré l'avocat belge Paul Bekaert, sur TV3.

La Haute cour de justice espagnole a entamé une procédure à l’encontre de Carles Puigdemont pour rébellion, sédition et abus de confiance. La juge de l'Audience nationale, Carmen Lamela, a convoqué pour jeudi et vendredi l’ex-président de région et treize autres membres de l'exécutif catalan destitué vendredi dernier par le gouvernement espagnol.

Mandat d'arrêt contre Puigdemont

Si Carles Puigdemont ne se rend pas à sa convocation, il pourrait faire l'objet d'un mandat d'arrêt qui l'empêcherait de participer aux élections régionales convoquées le 21 décembre par le gouvernement espagnol. Madrid a placé la province autonome de Catalogne sous tutelle quelques heures après sa proclamation d'indépendance, le 27 octobre.

Carles Puigdemont, qui s'est exprimé mardi devant la presse à Bruxelles, a dit vouloir rester en Belgique en attendant d'avoir les "garanties" d'un "traitement juste et indépendant" de la part de Madrid. Mais, promettant de relever le "défi démocratique" des élections, il a ajouté qu'il n'avait pas l'intention de demander l'asile politique ni de se soustraire à la justice.

Trois des responsables catalans qui l'avaient suivi à Bruxelles sont rentrés mardi soir à Barcelone, où des manifestants les ont accueillis avec le slogan : "En prison !".

Avec AFP et Reuters

Première publication : 01/11/2017