Ligue des champions : suivez Besiktas - Monaco en direct

L'AS Monaco se déplace à Istanbul dans l'antre bouillonnante du Besiktas avec l'obligation de gagner pour conserver une chance de qualification pour les 8e de finale de la Ligue des champions. Une rencontre à suivre en direct à 18 h, heure de Paris.

Avec un petit point en trois rencontres, l'AS Monaco est au bord du gouffre et doit battre le Besiktas à Istanbul pour espérer connaître un printemps européen en C1. Sauf que les Turcs, eux, sont leaders de la poule avec trois succès en autant de rencontres, et il pourront en plus bénéficier du soutien de leur incomparable public. Suivez la rencontre sur France24.com à partir de 18 h, heure de Paris.

Première publication : 01/11/2017