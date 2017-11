Dopage d'État en Russie : à trois mois des JO, les premières sanctions tombent

Alexander Legkov et Evgeniy Belov sont les premiers athlètes russes sanctionnés par le Comité internationale olympique suite aux révélations d'un dopage d'État en Russie. Suspendus à vie des Jeux Olympiques, les deux sportifs comptent faire appel.

Le CIO n'a pas fait dans la demi-mesure. Le Comité international olympique a sorti l'artillerie lourde, mercredi 1er novembre, contre Alexander Legkov et Evgeniy Belov. Les skieurs de fond sont les premiers athlètes condamnés en conséquence de la révélation, il y a un an et demi, d'un dopage d'État dans le sport russe. Ils sont bannis à vie des Jeux olympiques et Alexander Legkov perd ses différents titres.

Cette décision forte se base sur les premiers résultats de la commission d'enquête Oswald, mise en place par le CIO après la publication du rapport du juriste canadien Richard McLaren, qui a établi en juillet 2016 l'existence d'un dopage institutionnalisé en Russie, impliquant Moscou et des services secrets russes (FSB), notamment lors des JO-2014 à Sotchi.

Elle intervient à un peu plus d'un mois d'une réunion cruciale de la Commission exécutive du CIO à Lausanne (5-7 décembre), qui doit trancher sur la participation de la Russie aux Jeux olympiques de Pyeongchang dans un peu plus de trois mois (9-25 février).

Pertes des médailles et suspension à vie

Reconnu coupable d'une infraction aux règles antidopage, Legkov "est disqualifié des épreuves auxquelles il a participé à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver en 2014 à Sotchi", a annoncé le CIO dans un communiqué. Envolée ainsi la médaille d'or décrochée lors de la mass start sur 50 kilomètres style libre, épreuve au cours de laquelle les fondeurs russes avaient réalisé le triplé : Legkov, devant Maxim Vylegzhanin et Ilia Chernousov.

Perdue également la médaille d'argent du relais russe du 4x10 km, auquel Legkov avait pris part, terminé derrière la Suède et devant la France. Symbolique encore plus forte, le CIO a suspendu à vie Legkov de toutes les éditions des Jeux olympiques après 2014, appliquant la même sanction au fondeur russe Evgeniy Belov, qui voit également ses résultats de Sotchi (18e du skiathlon et 25e du 15 km classique) annulés

Les deux athlètes vont faire appel de la décision devant le Tribunal arbitral du sport "au plus tard demain (jeudi)", a précisé Me Wieschemann, qui défend également Belov. Un choix approuvé par le vice-Premier ministre russe en charge des sports Vitali Moutko.

Avec AFP

Première publication : 01/11/2017