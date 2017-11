Attaque à Manhattan : un Ouzbek au cœur de l'enquête

L'auteur présumé de l'attentat de Manhattan n'a pas encore été officiellement identifié par la police, mais il s'agirait d'un Ouzbek de 29 ans ayant émigré aux États-Unis en 2010, selon les médias américains.

Peu d'informations ont été révélées par les enquêteurs au sujet de l'homme soupçonné d'avoir tué huit personnes, mardi 31 octobre, en lançant une camionnette sur une piste cyclable de New York.

La police n'a pas confirmé son identité mais, de source proche de l'enquête, il s'agirait d'un Ouzbek de 29 ans, qui aurait laissé une note dans laquelle il dit avoir agi au nom de l’organisation État islamique (EI), selon CNN et le New York Times.

Né en février 1988, le suspect est arrivé aux États-Unis il y a sept ans en provenance d'Ouzbékistan. Il semble qu'il ait habité dans l'Ohio, en Floride et dans le New Jersey.

Un migrant ouzbek qui l’a rencontré en Floride il y a plusieurs années a déclaré au New York Times que le suspect avait été chauffeur là-bas et a ensuite commencé à travailler pour Uber quand il a déménagé dans le New Jersey.

Connu pour une série d'infractions au code de la route

Selon le quotidien new-yorkais, l'assaillant vivait à Paterson, dans le New Jersey, à une quarantaine de kilomètres du lieu de l'attaque. Le véhicule utilisé pour tuer passants et cyclistes a été loué dans un magasin de bricolage Home Depot à Passai, une commune au sud de Paterson.

Le suspect est connu pour une série d'infractions au code de la route, selon la presse et selon certains documents judiciaires. Dans l’une de ces affaires, il s'est fait arrêter en Pennsylvanie pour avoir utilisé une remorque trop longue et pour avoir conduit avec un permis inadéquat, selon les fichiers judiciaires de cet État. Il avait donné comme adresse à la fois Paterson et Cuyahoga Falls, dans l'Ohio. Il avait alors payé son amende et n'avait pas eu à comparaître en justice.

Avec Reuters

Première publication : 01/11/2017