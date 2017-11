Attaque à Manhattan : le suspect ouzbek inculpé

Le suspect dans l'attaque de Manhattan, un Ouzbek de 29 ans, interpellé sur les lieux de l'attentat, a officiellement été inculpé mercredi. Un autre Ouzbek recherché par le FBI a été trouvé.

Le parquet fédéral a annoncé mercredi 1er novembre l'inculpation officielle de Sayfullo Saipov, conducteur du véhicule-bélier qui a tué huit personnes mardi à Manhattan, à New York. Il est accusé d'avoir apporté un soutien matériel au groupe État islamique et d'homicide volontaire.

Lors de son interrogatoire sur son lit d'hôpital, le suspect a déclaré avoir été inspiré par des vidéos de l'organisation terroriste et qu'il avait spécifiquement choisi la date d'Halloween afin de faire davantage de victimes. Son but final était d'atteindre le pont de Brooklyn pour faucher un maximum de piétons. Durant l'entretien, il s'est déclaré satisfait de son acte. Il a par ailleurs demandé à ce que soit accroché dans sa chambre d'hôpital un drapeau de l'EI.

La police fédérale américaine a également annoncé mercredi avoir trouvé un homme de nationalité ouzbèke, Mukhammadzoir Kadirov, pour lequel elle avait émis un avis de recherche. "Mukhammadzoir Kadirov a été localisé, nous recherchons encore des informations le concernant que le public détiendrait", a indiqué la branche du FBI de New York dans un communiqué. "Nous ne sommes plus à la recherche de cette personne", a de son côté déclaré en conférence de presse à New York un responsable du FBI, William Sweeney.



Avec AFP et Reuters

Première publication : 01/11/2017