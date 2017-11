Harcèlement sexuel : Michael Fallon, le ministre britannique de la Défense démissionne

Dans un article publié en début de semaine, le ministre de la Défense britannique, Michael Fallon, a été accusé d'avoir, en 2002, posé sa main sur l'un des genoux d'une journaliste. Suite à ses révélations, il a présenté sa démission mercredi.

Suite aux révélations de l'affaire Weinstein et l'émergence des mouvements #balancetonporc et #metoo visant à briser le silence sur les violences que subissent les femmes, les têtes n'en finissent plus de tomber. Le ministre britannique de la Défense, Michael Fallon, a présenté sa démission, mercredi 1er novembre, suite aux accusations de harcèlement sexuel portées à son encontre.

Dans un article de presse publié cette semaine, le ministre a été accusé d'avoir posé sa main sur le genou d'une journaliste au cours d'un dîner, lors de la conférence du parti conservateur, en 2002. Michael Fallon a déclaré à la BBC que son comportement dans le passé n'avait "peut-être pas été à la hauteur".

Mercredi, la Première ministre britannique, Theresa May, a annoncé qu'elle prendrait les mesures nécessaires si une personne était soupçonnée ou s'il existait des preuves d'inconduite sexuelle.

"Je dis très clairement que nous prendrons les mesures nécessaires à l'encontre de ceux contre lesquels il y a des allégations, et la preuve est là, il y a eu des cas d'inconduite", a-t-elle déclaré au Parlement.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 01/11/2017