Le Premier ministre libanais, Saad Hariri, démissionne à la surprise générale

Le Premier ministre libanais, Saad Hariri, a annoncé samedi sa démission, alors qu'il se trouve en Arabie saoudite. Dans un discours retransmis par la chaîne Al-Arabiya, il a notamment justifié sa décision en expliquant craindre pour sa vie.

"Le Liban risque de renouer avec l'instabilité politique et sécuritaire"

En déplacement en Arabie saoudite, le dirigeant sunnite a fait savoir qu'il craignait pour sa sécurité accusant le Hezbollah chiite et son allié iranien de "mainmise" sur le Liban. Pour lui, le climat politique dans le pays ressemble actuellement à celui qui prévalait avant l'assassinat de son père, Rafik Hariri, en 2005.

La démission, totalement inattendue, intervient un an après sa nomination à la tête d’un gouvernement qui compte des membres du puissant mouvement armé du Hezbollah. "Je sens que ma vie est visée", a-t-il dit durant son allocution diffusée sur la chaîne satellitaire Al-Arabiya.

Le Hezbollah est un allié crucial du régime de Bachar al-Assad dans la guerre en Syrie voisine. Il est soutenu par Téhéran et est le seul parti libanais à avoir gardé ses armes après la fin de la guerre civile au Liban (1975-1990). Bête noire d'Israël, le Hezbollah refuse d'abandonner son arsenal, principale pomme de discorde dans le pays.

Sous la pression de Riyad ?

"L'Iran a une mainmise sur le destin des pays de la région [...] Le Hezbollah est le bras de l'Iran non seulement au Liban mais également dans les autres pays arabes", a dénoncé Saad Hariri, proche de Riyad. Et "ces dernières décennies, le Hezbollah a imposé une situation de fait accompli par la force de ses armes", a ajouté le Premier ministre démissionnaire, qui lisait son discours derrière un bureau, devant un drapeau libanais.

"Cette démission pourrait être une tentative de redorer son blason d’opposant au Hezbollah, estime Selim el-Meddeb, correspondant de France 24 à Beyrouth. Comme il a fait son discours depuis Riyad, on peut penser qu'il a agi sous la pression de l’Arabie saoudite, qui estime qu’il ne s’affirmait pas assez clairement contre le Hezbollah."

Moustapha Tossa, rédacteur en chef adjoint de radio MCD-Monte Carlo

Mustapha Tossa, rédacteur en chef adjoint de la radio MCD-Monte Carlo, parle d’une décision fracassante. "C’est une véritable onde de choc régionale qui a été déclenchée par la démission surprise de Hariri, onde de choc qui a été lancée depuis l’Arabie saoudite. Il l’a fait (démissionner) depuis l’Arabie Saoudite car celle-ci a décidé d’engager un bras de fer avec l’Iran et a choisi le terrain libanais pour le faire", a-t-il déclaré, avant d’expliquer : "L’armement du Hezbollah a toujours été une problématique difficile à gérer pour les gouvernements successifs au Liban, et là on arrive à une impasse majeure pointée du doigt par Hariri à travers cette démission."

Portrait de Saad Hariri

Saad Hariri était en fonction depuis le mois de janvier dernier et avait déjà été aux affaires, à la tête d'un gouvernement d'"accord national", de 2009 à 2011. "Il n'a pas eu vraiment le temps de gouverner, rappelle à France 24 Sofia Amara, grande reporter installée à Beyrouth. Son gouvernement a été créé après deux et demi de vacance présidentielle, qui s'est soldée par l'élection de Michel Aoun. Après cette élection, cela a pris plusieurs semaines voire plusieurs mois pour créer un gouvernement d'union nationale, qui était un cadeau empoisonnée car sur certains points cruciaux comme la guerre en Syrie ou le démantèlement de l'arsenal du Hezbollah, il lui était impossible de travailler sans qu'il y ait des désaccords."

Le paysage politique libanais est en proie à de nombreuses divisions du fait de la guerre en Syrie, entre partisans et détracteurs du régime de Damas.

