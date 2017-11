Catalogne : Carles Puigdemont et ses conseillers se sont rendus à la police belge

La justice belge a confirmé que l'ex-président catalan Carles Puigdemont et ses quatre conseillers visés par un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne s'étaient rendus à la police, dimanche. Ils seront entendus par un juge dans la journée.

Le président catalan destitué, Carles Puigdemont, et ses quatre conseillers, actuellement à Bruxelles, en Belgique, et sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par l’Espagne, se sont rendus dimanche 5 novembre dans la matinée à la police belge, a annoncé le parquet. "Ils ont été privés de liberté à 9 h 17" dimanche (8 h 17 GMT), a déclaré le porte-parole du parquet fédéral, Gilles Dejemeppe.

Un juge d'instruction doit désormais être requis par le parquet belge et devra entendre Carles Puigdemont et ses quatre conseillers "dans le courant de l'après-midi". Le juge dispose de 24 heures, jusqu'à lundi 9 h 17, pour décider de la suite à donner : "la non-exécution du mandat d’arrêt, l’arrestation des personnes recherchées, la libération sous condition ou encore sous caution".

"Nous avions des contacts réguliers avec les avocats des cinq personnes et il avait été convenu un rendez-vous au commissariat" de la police fédérale. "Ils ont honoré ce rendez-vous", a expliqué le porte-parole du parquet.

Les mandats d'arrêts émis par l'Espagne visent Carles Puigdemont et ses conseillers pour sédition, rébellion et détournement de fonds.

Cette nouvelle procédure belge vient s’ajouter à celles, nombreuses, qui se poursuivent en Espagne. "Il y a des procédures en Espagne, elles sont compliquées, rappelle Jean-Marc Sanchez, avocat franco-espagnol au barreau de Paris, à France 24. Il y en a une devant le tribunal constitutionnel en ce qui concerne les lois qui ont été votées par le Parlement catalan et puis devant le tribunal suprême pour les parlementaires catalans. Et puis, de l’autre côté, il y a une procédure devant la Audiencia nacional (Audience nationale), qui est la plus haute juridiction pénale en Espagne pour les membres de l’ancien gouvernement catalan".

Avec AFP

Première publication : 05/11/2017