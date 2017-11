En images : le marathon de New York, sous la pluie mais réussi

Découvrez en images l'ambiance de la 47e édition du marathon de New York avec les photos de notre journaliste sur place, Charlotte Oberti. Malgré une météo qui laissait à désirer, les spectateurs étaient au rendez-vous.

Le Kényan Geoffrey Kipsang Kamworor et l'Américaine Shalane Flanagan ont respectivement remporté les épreuves masculine et féminine du marathon de New York, dimanche 5 novembre, cinq jours après un attentat meurtrier à Manhattan. Les épreuves se sont donc déroulées sous une surveillance policière renforcée qui n'a pas entamé la bonne humeur des New-Yorkais venus encourager les coureurs.

L'attentat survenu à Manhattan le 31 octobre et le mauvais temps n'auront pas eu raison de la bonne humeur des spectateurs, le long du parcours du marathon de New York. © Charlotte Oberti / France 24

De nombreux New-Yorkais sont venus encourager les quelques 50 000 coureurs. © Charlotte Oberti / France 24

Dans le borough de Queens, comme ailleurs à New York, la présence policière a été renforcée. Les officiers de police apparaissent toutefois décontractés et souriants. © Charlotte Oberti / France 24

À l'entrée du Queensboro Bridge, fermé à la circulation, un camion blindé de la police est stationné. © Charlotte Oberti / France 24

Une marathonienne retrouve ses proches avec émotion pour quelques secondes le long du parcours. © Charlotte Oberti / France 24

Les coureurs entament leur dernier mile, sous la pluie. © Charlotte Oberti / France 24

Ce père de famille est venu équipé pour soutenir son fils. © Charlotte Oberti / France 24

Le long du parcours, plusieurs groupes de musiques encouragent les coureurs. Ici, sur la 1ère avenue, la chanteuse clame : "Nous sommes le meilleur marathon du monde !". © Charlotte Oberti / France 24

Un large stand de ravitaillement sur le parcours. © Charlotte Oberti / France 24

Haley est venue encourager une amie à elle. "Je passe un super moment", dit-elle. © Charlotte Oberti / France 24



















Première publication : 05/11/2017