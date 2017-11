Le Kényan Geoffrey Kipsang Kamworor remporte le marathon de New York

Le Kényan Geoffrey Kipsang Kamworor a remporté le marathon de New York, dimanche, en 2 h 10 min 53 sec. Aucun incident n'est à déplorer, cinq jours après l'attentat meurtrier qui avait fait cinq morts à Manhattan.

Le Kényan Geoffrey Kipsang Kamworor et l'Américaine Shalane Flanagan ont respectivement remporté les épreuves masculine et féminine du marathon de New York, dimanche 5 novembre, cinq jours après un attentat meurtrier au cours duquel une camionnette a foncé sur des cyclistes et des piétons à Manhattan, faisant huit morts le 1er novembre.

Geoffrey Kipsang Kamworor a bouclé les 42,195 km du parcours en 2 h 10 min 53 sec (chrono officieux), devant son compatriote Wilson Kipsang (2 h 10 min 56 sec) et l'Ethiopien Lelisa Desisa (2 h 11 min 32 sec).

Il s'agit de sa première victoire dans un marathon mais le Kényan est loin d'être un inconnu : il avait terminé deuxième de l'épreuve en 2015 et compte à son palmarès deux titres de champion du monde de cross-country et un en semi-marathon.

Une victoire symbolique pour Shalane Flanagan

Shalane Flanagan a quant à elle offert aux Etats-Unis une première victoire dans l'épreuve féminine, très symbolique cinq jours seulement après l'attentat, avec un chrono officieux de 2 h 26 min et 53 sec.

À 36 ans, l'Américaine a signé le succès le plus retentissant de sa carrière dans un marathon. Elle a mis fin, en accélérant à sept kilomètres de l'arrivée, au règne de la Kényane Mary Keitany qui avait remporté les trois dernières éditions de l'épreuve new-yorkaise.

