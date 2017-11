Catalogne : Carles Puigdemont et ses conseillers en liberté conditionnelle

Le parquet belge a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi que l'ex-président catalan Carles Puigdemont et ses quatre conseillers visés par un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne avaient été laissés en liberté conditionnelle.

Le président catalan destitué, Carles Puigdemont, et ses quatre conseillers, actuellement à Bruxelles, ont été laissés en liberté sous conditions, dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6 novembre, après avoir été entendus pendant plus de dix heures par la justice belge. Visés par un mandat d'arrêt européen, ils s'étaient livrés à la police de Bruxelles. Un tribunal doit désormais décider s'il exécute ou non les mandats d'arrêt espagnols.

Le juge, qui avait 24 heures pour se prononcer uniquement sur la mise en détention ou non des cinq Catalans, a suivi les réquisitions du parquet de Bruxelles. Ils ont "interdiction de quitter le territoire belge sans l'accord du juge d'instruction", doivent "résider à une adresse fixe", et devront "se présenter personnellement à tous les actes de procédure ou à toutes les convocations des autorités judiciaires et policières". Il n'est pas possible de faire appel de cette décision, a précisé le parquet.

La chambre du conseil, désormais en charge du dossier, doit se prononcer sur l'exécution du mandat d'arrêt, dans les 15 prochains jours.

Après la proclamation d'indépendance du Parlement catalan, les cinq hommes s'étaient réfugiés à Bruxelles en début de semaine. Ils ont été inculpés pour sédition, rébellion et détournement de fonds publics par la justice espagnole, qui a lancé des mandats d'arrêt contre eux. Ces mandats ont été transmis vendredi à la justice belge.

Avec AFP

Première publication : 06/11/2017