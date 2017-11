Fusillade dans une église du Texas : ce que l'on sait du tueur

Une fusillade a fait au moins 26 morts, dimanche, dans une église du Texas. D'après plusieurs médias américains, le tireur, retrouvé mort dans sa voiture, est un homme blanc âge de 26 ans.

Un responsable de la police du Texas a précisé que le suspect de la tuerie qui a fait au moins 26 morts dimanche 5 novembre au Texas n'avait pas été "totalement identifié" et que ses motivations étaient encore inconnues.

Peu après le massacre perpétré dans une église baptiste de la petite ville de Sutherland Springs, le suspect a été retrouvé mort dans sa voiture. Il n'est pas encore déterminé s'il s'est suicidé ou si quelqu'un lui a tiré dessus.

Il s'agit d'un "jeune homme blanc âgé d'une vingtaine d'années", "tout de noir vêtu" et portant un gilet pare-balles, a expliqué ce policier.

Un passage dans l'armée de l'air

Selon le New York Times et d'autres médias qui ont interrogé des enquêteurs sous le sceau de l'anonymat, il s'agirait d'un certain Devin Patrick Kelley, un homme blanc âgé de 26 ans.

Des documents sur Internet montrent qu'un homme du nom de Devin Patrick Kelley habitait à New Braunfels, au Texas, à une soixantaine de kilomètres au nord de Sutherland Springs.

L'armée de l'air américaine indique que Kelley a servi un temps dans une de ses unités logistiques à la base aérienne d'Holloman, au Nouveau-Mexique, à partir de 2010. Plusieurs médias avancent qu'il est passé devant cour martiale avant d'en être renvoyé.

La page Facebook de Kelley a été effacée mais, sur une photo, il apparaît en compagnie de deux petits enfants. Une autre photo montre ce qui semble être un fusil d'assaut, accompagnée d'une inscription : "C'est une salope".

Avec Reuters

Première publication : 06/11/2017