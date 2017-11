Vidéo : l'Amérique de Trump, un an après

Alors qu'il y a un an, à la surprise générale, Donald Trump remportait l'élection présidentielle américaine face à Hillary Clinton, nous vous proposons une émission spéciale sur les premiers pas du 45e président des États-Unis et sur l'impact de ses premières mesures sur les Américains.

Douze mois après son élection à la Maison Blanche, le magnat de l’immobilier Donald Trump continue presque chaque jour de surprendre, par ses tweets incendiaires, son rapport à la presse ou encore par le fossé qu’il a creusé au sein de la population américaine.

>> À voir aussi, notre débat : "Quel bilan pour Trump, un an après son élection?"

Depuis un an, de nombreuses minorités ne se sentent plus protégées et dénoncent un acharnement de la nouvelle administration Trump à leur égard. Nos correspondants Philip Crowther et Sonia Dridi se sont rendus à Baltimore, dans le nord-est des États-Unis, à la rencontre d'Américains qui se sentent de plus en plus exclus dans leur propre pays.

En Californie, le malaise est profond. Cet État de l'ouest des États-Unis est devenu la figure de proue de la résistance contre Donald Trump. Au point que beaucoup de républicains ne s'y sentent plus les bienvenus... Certains préfèrent même quitter l’État progressiste pour rejoindre des terres républicaines. Reportage à Los Angeles de nos correspondants, Valérie Defert et Romain Jany.

Enfin, Elisabeth Allain a rencontré à Kyle Pope, professeur de journalisme à la Columbia University, à New York. Il explique pourquoi, selon lui, cette première année Trump a "transformé le journalisme". Rencontre également avec deux femmes activistes, qui appellent à résister à travers l’art.

Par Joanna COCKERELL , Stéphanie CHEVAL , Jeanne LAVENANT , Elisabeth ALLAIN