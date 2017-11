Le procureur général d’Espagne demande l'incarcération de la présidente du Parlement catalan

Le procureur général d’Espagne a demandé jeudi l’incarcération de la présidente du Parlement catalan et de trois députés. Ils avaient été entendus plus tôt jeudi par la Cour suprême à Madrid.

Le procureur général d’Espagne a requis jeudi 9 novembre le placement en détention de la présidente du Parlement régional de Catalogne Carme Forcadell et de trois députés. Ils avaient été entendus plus tôt dans la journée, avec deux autres députés, par la Cour suprême de Madrid dans une enquête pour "rébellion", après la déclaration d'indépendance votée par le Parlement catalan.

Le juge Pablo Llarena de la Cour suprême, chargé de l'instruction, doit décider dans la soirée de suivre ou non les réquisitions du parquet.

S'ils étaient incarcérés, la présidente du Parlement et les députés subiraient le même sort que huit membres du gouvernement séparatiste destitué de l'indépendantiste Carles Puigdemont, qui a lui quitté l'Espagne pour la Belgique avec quatre autres "ministres", et sont visés désormais par un mandat d'arrêt de la justice espagnole.

Début octobre, la justice avait aussi ordonné le placement en détention des dirigeants des deux plus puissantes associations indépendantistes de Catalogne (Omnium et l'ANC), Jordi Cuixart et Jordi Sanchez.

Depuis, leur incarcération a suscité de nombreuses manifestations en Catalogne, leurs partisans les qualifiant de "prisonniers politiques".

Avec AFP et Reuters

Première publication : 09/11/2017