Un homme fonce sur des passants à Blagnac, près de Toulouse : trois blessés dont un grave

Un homme a été interpellé vendredi à Blagnac, près de Toulouse, après avoir foncé sur un groupe d'étudiants, blessant trois personnes. Il est connu par les autorités pour des faits de droits commun mais n'est pas fiché S.

Vendredi 10 novembre, vers 16 heures, un homme a foncé "délibèrement" sur des passants à Blagnac, dans la banlieue de Toulouse, blessant trois étudiants dont un grièvement, a appris l'AFP de source policière.

Les victimes sont des étudiants d'origine chinoise : une jeune fille de 23 ans a été grièvement blessée, et un jeune homme et une jeune fille, respectivement âgés de 22 et 23 ans, ont été plus légèrement atteints, a-t-on ajouté de source policière. Le pronostic vital des deux blessés graves n'est pas engagé.

Le chauffard a été immédiatement arrêté sur place, route de Grenade à Blagnac. Selon le journal local, La Dépêche, il a avoué avoir foncé délibérément sur le groupe.

Connu pour des faits de droit commun, l'homme n'est pas fiché S mais possède de lourds antécédents psychiatriques. Il avait été hospitalisé d'office jusqu'en décembre 2016, selon le parquet de Toulouse.

Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a fait part de son soutien aux victimes et salué la réactivité des secours. "C'est l'enquête qui déterminera la nature de son acte", a déclaré le ministre.

Soutien aux jeunes blessés à Blagnac, immédiatement pris en charge par nos services de secours.

Je salue la réactivité de la @PoliceNationale qui a interpellé le conducteur.

C'est l'enquête qui déterminera la nature de son acte. Gérard Collomb (@gerardcollomb) 10 novembre 2017

Le parquet a confié l'enquête à la Section régionale de la police judiciaire de Toulouse du chef de tentative d'assassinats, a précisé le parquet de Toulouse. L'absence de saisine de la section antiterroriste du parquet de Paris laisse ainsi entendre que ces faits ne sont pour le moment pas considérés comme étant liés à une action terroriste.

Avec AFP

Première publication : 10/11/2017