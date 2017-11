Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf : "Tous dans la même galère"

Le premier historial franco-allemand sur la Grande Guerre va être inauguré par le président français et son homologue allemand au Hartmannswillerkopf. Ce massif des Vosges, théâtre de terribles combats en 14-18, est désormais un symbole d'amitié.

La "montagne de la mort" ou "la mangeuse d’hommes". À l’issue de la Première Guerre mondiale, le Hartmannswillerkopf, un éperon rocheux du massif des Vosges, a gagné de sinistres surnoms. Entre décembre 1914 et janvier 1916, cette position stratégique surplombant la plaine d’Alsace a été le théâtre de terribles combats. Sur ce champ de bataille, les armées françaises et allemandes ont perdu près de 30 000 hommes.

Le champ de bataille du Hartmannswillerkopf Le Hartmannswillerkopf est un éperon rocheux qui surplombe la plaine d'Alscae à 956 mètres. Observatoire stratégique pour les tirs de l'artillerie, il est devenu un enjeu pour les armées françaises et allemandes. © Stéphanie Trouillard, France 24

Le champ de bataille porte des traces de ces combats qui sont surtout déroulés entre décembre 1914 et janvier 1916. Il s'agit d'un véritable musée à ciel ouvert avec un important réseau de tranchées. © Stéphanie Trouillard, France 24

On peut y voir de nombreux vestiges datant de la Première Guerre mondiale comme ces sacs de ciment solidifiés. © Stéphanie Trouillard, France 24

Les visiteurs peuvent aussi voir des constructions comme cette guérite allemande. © Stéphanie Trouillard, France 24

De nombreux monuments ont aussi été érigées sur l'ancien champ de bataille. Celui-ci signale un avant-poste d'un bataillon de chasseurs alpins, "enjeu de la lutte pour ce sommet" en janvier 1915. © Stéphanie Trouillard, France 24

Cette croix des engagés volontaires du Haut-Rhin a été érigée en 1919 pour rendre hommage aux Alsaciens qui s'engagèrent dans l'armée française durant la Première Guerre mondiale. © Stéphanie Trouillard, France 24

Ce monument imposant en bronze a été inauguré en 1921 à l'emplacement d'anciens abris allemands. Il est dédié aux soldats du 152e régiment d'infanterie qui ont combattu dans ce secteur. Dynamité en 1940 par les nazis, il a été ré-inauguré en 1954. © Stéphanie Trouillard, France 24

Au pied du Hartmannswillerkopf a aussi été construit après-guerre un monument national. © Stéphanie Trouillard, France 24

Il fait partie des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre avec Douaumont, Dormans et Notre-Dame-de-Lorette. Il a été inauguré en 1932 par le Président de la République Albert Lebrun. © Stéphanie Trouillard, France 24

Ce monument compte une crypte où reposent des soldats inconnus. Ils reposent sous un bouclier en bronze. © Stéphanie Trouillard, France 24

Le monument domine une nécropole nationale regroupant 1265 tombes individuelles de soldats français et 384 corps regroupés dans six ossuaires. © Stéphanie Trouillard, France 24

La plupart de ces soldats ont été tués dans des combats entre décembre 1914 et janvier 1916. © Stéphanie Trouillard, France 24























Une étroite collaboration entre scientifiques français et allemands

Cent ans plus tard, sur le lieu même de ces affrontements, un nouveau site de mémoire sera inauguré, vendredi 9 novembre, par le président français, Emmanuel Macron, mais aussi par son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier. Sa particularité ? Il s’agit du tout premier historial franco-allemand de la Grande Guerre. Pendant trois ans, un comité scientifique, composé de spécialistes des deux côtés du Rhin et coprésidé par les historiens Gerd Krumeich et Nicolas Offenstadt, a travaillé en étroite collaboration à sa conception. "C’est vraiment une première à un tel niveau", souligne Florian Hensel, le commissaire d’exposition. "Nous avons réfléchi à parité pour trancher les différentes questions et établir un discours commun. L’idée n’était pas de proposer un angle chronologique, mais plus humain. Nous voulions montrer que les soldats français et allemands ont vécu la même chose".

Dès l’entrée, ce sont des uniformes des soldats des deux pays qui ont été placés côte à côte. Dans un espace très moderne, qui a ouvert ses portes au public en août, les visiteurs sont ensuite "transportés" sur le champ de bataille grâce à un film dernière génération. Les ombres des soldats défilent sur l’écran. Les balles sifflent. L’ombre de la mort est omniprésente. "Bientôt tout gronda. Les obus, les bombes, les torpilles aériennes faisaient voler les arbres en l’air et les pierres aussi", raconte André Larrue du 27e bataillon de chasseurs alpins, en avril 1915. "Coup sur coup, d’autres mines suivent, des tirs d’artillerie arrivent de trois côtés. Malheureusement, ils visent plutôt juste. En très peu de temps, nous déplorons déjà des morts et plusieurs blessés", décrit aussi la même année, dans l’autre camp, Fritz Klingenberg du Garde-Schützen-Bataillon.

Dans ce nouvel historial, la parole est donnée à tous les combattants sans distinction. Sur une borne interactive, les noms des Français et des Allemands qui ont participé aux combats du Hartmannswillerkopf sont même réunis. "C’est vraiment le message qu’on essaye de faire passer. Ils ont tous vécu la guerre sur la même montagne ; Ils étaient tous dans la même galère", insiste Florian Hensel.

"Une histoire qui appartient à nos deux pays"

Cette approche originale séduit les visiteurs. "C’est une partie de notre histoire qui appartient à nos deux pays. C’est une bonne chose d’avoir un tel lieu où nous pouvons être réunis. Être séparés n’est pas une bonne chose", estime Petra, une Bavaroise accompagnée de son mari et ses deux enfants. Le bouche-à-oreille n’a toutefois pas encore vraiment fonctionné. "Je ne savais pas qu’il y avait un historial franco-allemand, au départ, nous étions juste venus pour visiter le champ de bataille", ajoute-t-elle.

Karl, un autre touriste allemand découvre aussi l’existence de ce nouveau lieu de mémoire. "Je n’en avais pas entendu parler. Malheureusement, nous parlons peu de la Première Guerre mondiale dans notre pays. Les gens ont tendance à oublier que la guerre est quelque chose de grave. 30 000 morts ici, cela n’a pas de sens", explique ce retraité originaire de la Forêt-Noire. "Cet historial est donc une bonne chose. J’aime la France !".

Visite de l'historial franco-allemand L'historial a été construit à l'emplacement d'une ancienne auberge. Auparavant, il n'y avait pas de lieu d'information pour les visiteurs. © Stéphanie Trouillard, France 24

La première pierre du site a été posée au début du centenaire, le 3 août 2014, par le président français François Hollande et son homologue allemand Joachim Gauck. © Stéphanie Trouillard, France 24

Dès l'entrée, le caractère franco-allemand du site est affirmée avec ces deux uniformes positionnés côte à côte. © Stéphanie Trouillard, France 24

L'historial compte peu d'objets. Il ne s'agit pas d'un musée au sens propre du terme, mais plutôt d'un centre d'interprétation. © Stéphanie Trouillard, France 24

L'accent a été mis sur la dimension humaine du conflit et sur cette histoire partagée entre soldats allemands et français. © Stéphanie Trouillard, France 24

Les visiteurs sont invités à lire des témoignages de soldats qui ont participé aux terribles combats du Hartmannswillerkopf. © Stéphanie Trouillard, France 24

Ils sont aussi conviés à se rendre au coeur d'une installation multimédia au centre de l'historial. © Stéphanie Trouillard, France 24

Ce film en trois langues raconte les différents combats qui ont eu lieu entre décembre 1914 et janvier 1916 à travers les voix des combattants. © Stéphanie Trouillard, France 24

Une borne interactive permet de retrouver le nom des soldats français et allemands qui ont combattu au Hartmannswillerkopf. Les visiteurs peuvent aussi laisser des informations biographiques sur les combattants de leur famille. © Stéphanie Trouillard, France 24

Cette stèle émouvante symbolise l'essence de l'historial franco-allemand. Il s'agit d'une tombe en pierre gravée par des soldats allemands en hommage à un poilu français. © Stéphanie Trouillard, France 24



















"On sort des chiffres ou des dates"

Ceux qui ont pour habitude de fréquenter les musées sur la Grande Guerre seront cependant peut-être déroutés par la scénographie. Des panneaux explicatifs et des outils multimédia ont supplanté casques, baïonnettes ou médailles en tout genre exposés dans des vitrines. "Ce n'est pas un musée. C'est plus un centre d'interprétation. Nous ne voulions pas faire une collection d’objets. Notre musée à ciel ouvert, c’est le champ de bataille qui se trouve à l’extérieur. L’historial est une invitation à parcourir ce site", résume Florian Hensel.

Seule exception, à la sortie de la grande salle d’exposition, une stèle est particulièrement mise en valeur. "Hier ruht ein französischer Krieger" (Ici repose un combattant français), peut-on lire sur ce bloc en pierre retrouvé dans une tranchée du Hartmannswillerkopf. Il a été gravé par des soldats allemands en l’honneur d’un poilu. Une marque de respect entre combattants ennemis. Tout un symbole pour le commissaire d’exposition : "C’est l’un des rares vestiges franco-allemand de la guerre. Il incarne cette histoire. On sort des chiffres ou des dates qui finalement ne parlent pas à grand monde. Là, on donne un visage humain à tous ces types. Ils sont ensemble".

Première publication : 10/11/2017