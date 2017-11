Le Brexit aura lieu à minuit, à Bruxelles mais pas à Londres

Bruxelles et Londres se sont mis d'accord pour que le Royaume-Uni quitte l'UE à minuit dans la nuit du 29 au 30 novembre 2019. Mais minuit à l'heure européenne et non britannique... au grand dam des Britanniques.

On savait les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni tendues. Mais de là à se crêper le chignon diplomatique sur l'heure exacte de la sortie de l'UE...

Pourtant, une bataille a eu lieu, et c'est l'UE qui a remporté le bras de fer, samedi 11 novembre. Londres et Bruxelles voulaient tous deux déclarer que le divorce était consommé le 30 novembre 2019 à 0 h 00. Problème : minuit ne tombe pas à la même heure des deux côtés de la Manche.

Le diplomate européen en chef pour le Brexit, Michel Barnier, a glissé dans son allocution devant la Commission européenne que "le Royaume-Uni quittera effectivement l'Union le 29 mars 2019 à minuit, heure de Bruxelles". Une précision qui n'a pas fait ciller David Davis, l'émissaire de Londres, et n'a pas non plus entraîné le moindre démenti du côté du 10, Downing Street.

La Première ministre britannique Theresa May va donc devoir se contenter d'entériner la sortie de l'UE à 23 h dans la nuit du 29 au 30 novembre. Pourtant, le gouvernement britannique a répété à plusieurs reprises en 2017 qu'il tenait à ce que le Brexit soit prononcé à minuit heure de Londres. Les partisans du Brexit avait même prévu du réveiller Big Ben – en réparation pour quatre ans depuis août 2017 – pour sonner les douze coups de la sortie.

Première publication : 13/11/2017