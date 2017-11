Football : la France concède un nul frustrant face à l'Allemagne

Soirée frustrante pour l'équipe de France de football, qui a été rejointe dans les derniers instants par l'Allemagne (2-2), mardi soir à Cologne. Les Bleus ont mené à deux reprises avant de craquer dans le temps additionnel.

À défaut de conclure l'année par un succès, l'équipe de France a tiré un trait sur 2017 en allant faire un beau match nul face à l'Allemagne championne du monde chez elle (2-2), avec notamment un doublé de Lacazette.

Les Bleus ont même frôlé la victoire : ils ont mené grâce à Lacazette (34e, 71e), mais la Mannschaft a égalisé deux fois, grâce à Werner (56e), puis Stindl dans les toutes dernières secondes (90e+3).

Après leur qualification d'octobre, sous le signe de la mission accomplie malgré un jeu parfois laborieux, et avant la séquence internationale de mars, la dernière avant la liste mondialiste de mai, les Bleus ont tenu le choc, avec ce beau nul qui suivait la facile victoire contre les modestes Gallois vendredi dernier (2-0).

L'Allemagne, elle, n'a plus connu la défaite depuis 21 matches et la demi-finale de l'Euro-2016, face à... la France (2-0).

Au jeu des joueurs majeurs absents, la France menait 9-3 au coup d'envoi (Lloris, Sidibé, Mendy, Kanté, Pogba, Payet, Lemar, Dembélé et Giroud ; contre Neuer, Kimmich et Müller).

Les deux groupes avaient misé sur les expérimentations lors de cette fenêtre d'octobre, mais pas question non plus de galvauder ce rendez-vous.

Didier Deschamps pourra tirer des enseignements de cette séquence de novembre, et en tout cas se reposer sur un vivier garni. Tout en ayant une marge de progression dans le jeu, pas toujours à même de contrôler le cours du match, et plus à l'aise en contre-attaque, sous l'impulsion de Mbappé notamment.

Griezmann sur le banc

Les Français ont tenu le choc, sans souffrir outre mesure de la comparaison, du moins en première période. Ce fut bien plus dur après la pause. Mais les Bleus ont été plus réalistes et ont affiché une grosse solidarité offensive.

Alors que l'association Griezmann-Mbappé avait pour la première fois fonctionné à plein vendredi, Didier Deschamps avait choisi de laisser "Grizi" sur le banc au coup d'envoi, signe qu'il plaçait ce match sous le signe du grill, pour y poser Martial devant, et Rabiot en sentinelle.

Et Giroud (adducteurs) n'était pas là : place donc à Lacazette, dans un 4-3-3.

Martial et Lacazette ont défloré le score, lorsque sur un centre de Digne, Martial effaçait Süle et servait un caviar à Lacazette (34e). Ce dernier doublait son compteur personnel, lancé par Mbappé, en venant battre Trapp en face-à-face (71e). "Alex" a marqué des points, et a reçu une chaleureuse accolade de Deschamps en laissant sa place.

Martial lui a offert son premier but et a eu quelques fulgurances, mais aussi du déchet, comme sur cette contre-attaque où il ne s'entend pas avec Mbappé, qui reçoit le ballon hors-jeu (28e). Martial a marqué quelques points, mais la concurrence sur les ailes est rude...

Les Bleus se sont procurés plusieurs occasions nettes, mais sont tombés sur un très bon Trapp, qui disputait ses premières minutes de la saison : il a sorti de très beaux arrêts sur des tentatives de Lacazette (19e), Mbappé (32e) et Martial (58e).

Mais les Allemands sont montés en régime, du centre de Draxler sur lequel Rüdiger rate incroyalement le cadre (53e) à l'équerre trouvée par Kroos sur coup franc (70e). Werner, souvent isolé, a battu Mandanda sur une ouverture d'Özil (71e), et Stindl aussi, sur une nouvelle inspiration d'Özil relayée par Götze (90e+3). Épilogue frustrant pour des Bleus, qui rentreront d'Allemagne avec bon nombre de satisfactions.

Avec AFP

Première publication : 14/11/2017