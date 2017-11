La France désignée pays-hôte de la Coupe du monde de rugby 2023

Aux prises avec l'Afrique du Sud et l'Irlande, la France a été désignée pour organiser l'édition 2023 de la Coupe du monde de rugby. Il s'agira de la deuxième édition accueillie sur le sol français après celle de 2007.

Seize ans après une édition 2007 unanimement saluée, la France s'est vue octroyer l'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023. La candidature française, aux prises avec l'Irlande et l'Afrique du Sud, l'a finalement emporté au second tour du scrutin face à la nation arc-en-ciel (24 voix contre 15). Elle s'était déjà portée en tête du premier tour (18 voix, contre 13 à l'Afrique du Sud et 8 pour l'Irlande).

🔴 La France organisera la Coupe du Monde de rugby en 2023 !!! #France2023 pic.twitter.com/ZMLbe2GVai FF Rugby (@FFRugby) 15 novembre 2017

Il s'agit d'une première dans l'histoire de la Coupe du monde de rugby, puisque jusqu'alors, les instances internationales avaient toujours suivi les préconisations du rapport de recommandation préalable au vote. Celui-ci, publié le 31 octobre, avait placé la candidature sud-africaine devant celle de la France. L'Irlande, elle, arrivait déjà en troisième position. La France, tout comme l'Irlande, avait critiqué sans concessions le document.

"Je suis fier. Merci à World Rugby qui a fait beaucoup, même s'il y a eu des incompréhensions", a réagi le président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte, présent lors du vote à Londres, mercredi 15 novembre. "Nous avons un dossier qui a été solide, nous ferons de notre mieux et je peux vous garantir que ce sera une Coupe du monde réussie", a-t-il ajouté.

D'ici là, le Japon aura eu l'occasion de faire connaître les joies d'un Mondial au continent asiatique, puisqu'il organisera l'édition 2019 de la prestigieuse compétition.

La Coupe du monde de rugby 2023 se déroulera à l'automne, en septembre et octobre. Les dates exactes du tournoi n'ont pour le moment pas été établies, mais les neuf villes qui accueilleront les rencontres sont d'ores et déjà connues : Saint-Denis, Marseille, Lyon, Villeneuve d'Ascq, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Nice et Saint-Étienne.

Première publication : 15/11/2017