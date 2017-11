La justice belge repousse sa décision sur le mandat d’arrêt visant Puigdemont

La justice belge n’a pas rendu de décision sur le mandat d'arrêt européen visant Carles Puigdemont et quatre de ses anciens ministres, émis par l'Espagne qui réclame leur extradition. Une nouvelle audience a été convoquée le 4 décembre.

"Aucune décision n’a été prise aujourd’hui", a déclaré vendredi 17 novembre Paul Beckaert, l’avocat de Carles Puigdemont, en exil à Bruxelles, après que la justice belge a décidé de ne pas rendre de décision sur le mandat d'arrêt européen visant l'ancien chef de l'exécutif catalan.

Plus tôt vendredi, le parquet belge avait requis vendredi l'exécution du mandat d'arrêt. Une nouvelle audience, au cours de laquelle la défense pourra plaider, a été convoquée le 4 décembre.

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a affirmé vendredi qu'il se plierait à la décision de la justice belge sur l'exécution de ce mandat d'arrêt européen. L'ancien dirigeant catalan et ses quatre ministres sont poursuivis pour rébellion et sédition, charges qui figurent dans le mandat d'arrêt européen.

"Je fais confiance au pouvoir judiciaire et, par dessus tout, je respecte et me conforme à ses décisions (…)", a-t-il répondu à une question sur le sujet, en marge d'un sommet européen à Göteborg, en Suède, consacré aux questions sociales.

Carles Puigdemont, que le gouvernement espagnol accuse d'avoir déclaré unilatéralement l'indépendance de la Catalogne, a fui en Belgique après la décision de Madrid de suspendre l'autonomie de la région et de dissoudre son gouvernement. Des élections régionales anticipées se tiendront le 21 décembre en Catalogne.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 17/11/2017