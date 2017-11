Zimbabwe : le président Robert Mugabe ne renonce pas au pouvoir

Dans un discours à la nation dimanche, Robert Mugabe a défié les attentes en s'abstenant de démissionner, allant jusqu'à affirmer qu'il présiderait le mois prochain le congrès de son parti dont il a été exclu plus tôt dans la journée.

Le président zimbabwéen Robert Mugabe a terminé son très attendu discours à la nation, dimanche 19 novembre, dans la soirée, sans annoncer sa démission défiant ainsi toutes les attentes et les rumeurs sur son départ.

Il a indiqué qu'il présiderait, le mois prochain, le congrès de son parti, la Zanu-PF dont il a pourtant été exclu plus tôt dans la matinée.

"Le congrès doit se tenir dans les prochaines semaines. J'en présiderai les débats", a-t-il déclaré à la surprise générale alors que le parti avait annoncé son intention d'entamer une procédure de destitution si le président ne remettait pas sa démission d'ici lundi à la mi-journée.

Lors de cette intervention télévisée très attendue, Robert Mugabe était entouré de hauts gradés de l'armée qui a pris le contrôle du pays dans la nuit de mardi et mercredi, à la suite de l'éviction du vice-président Emmerson Mnangagwa, et assigné le chef d'État à résidence.

Samedi, des dizaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue pour soutenir cette intervention et demander le départ du dirigeant.

"Je reconnais les problèmes qui ont été soulevés"

"L'opération à laquelle j'ai échappée (...) n'a pas remis en cause mon autorité en tant que chef de l'État et commandant en chef de l'armée", a toutefois estimé Robert Mugabe, dans un long discours, lu avec grand peine et retransmis en direct à la télévision d'État.

"Quels que soit les pour et les contre de l'opération de l'armée, moi, en tant que commandant en chef, je reconnais les problèmes qui ont été soulevés", a-t-il ajouté, avant de critiquer "les messages contradictoires du gouvernement et du parti". "Tout cela doit cesser, alors que nous adoptons une nouvelle culture de travail", a-t-il lancé.

L'envoyée spéciale de France 24, Caroline Dumay, fait état "d'une extrême consternation" dans le pays à l'issue de cette déclaration.

"Ce discours était totalement déconnecté de la réalité. Nous soutiendrons toute procédure de destitution et appelons à manifester mercredi", a déclaré à l'AFP le chef de la puissante association de vétérans, Chris Mutsvangwa.

Avec AFP

Première publication : 19/11/2017