Reportage : l'EI acculé à Boukamal, sur les bords de l'Euphrate

Les envoyés spéciaux de France 24 ont suivi les Forces démocratiques syriennes (FDS), qui se battent pour reprendre un à un les villages proche de Deir-Ezzor, en Syrie, aux jihadistes de l'EI. Un reportage exclusif.

À proximité de Deir-Ezzor, les Forces démocratiques syriennes (FDS) tentent de reprendre une série de villages encore aux mains des jihadistes de l'organisation État islamique (EI). Nos envoyés spéciaux James André et Abdallah Malkawi ont suivi ces combats de rue et sont allés à la rencontre de civils terrorisés par les violences.

L'objectif de ces combattants des FDS est la reprise de Boukamal, qui semble désormais acquise. "L'armée syrienne et les forces supplétives et alliées ont pris le contrôle de la ville de Boukamal et procèdent au nettoyage des mines et des explosifs plantés par l'EI", a indiqué, dimanche 19 novembre, une source militaire syrienne à l'AFP.

"L'EI a opposé une résistance féroce, en ayant recours aux engins explosifs et aux kamikazes. Mais le siège de la ville a permis à l'armée de remporter la bataille", a-t-elle précisé.

L'armée syrienne avait annoncé avoir reconquis cette ville stratégique début novembre, avant que les jihadistes ne réussissent quelques jours plus tard à en reprendre le contrôle.

