Ligue des champions : le Real Madrid et Liverpool qualifiés, Monaco humilié

Soirée réussie pour le Real Madrid et Liverpool, qui ont validé leur qualification en 8e de finale de la Ligue des champions. Triste fin de parcours en revanche pour Monaco, balayé par Leipzig et éliminé de toutes les compétitions européennes.

• Groupe E : Liverpool qualifié, le Spartak loupe le coche

Brillant en première période sur le terrain du FC Séville, Liverpool a craqué ensuite mais est parvenu à préserver l'essentiel, à savoir une qualification pour les 8e de finale de la Ligue des champions. En Andalousie, les Reds menaient 3 à 0 à la demi-heure de jeu, avant de voir leurs hôtes revenir au score en toute fin de rencontre (3-3).

Les Sévillans, eux, évitent tout de même le pire puisqu'ils restent deuxièmes du groupe E après la contre-performance du Spartak Moscou face à Maribor (1-1). Devant leur public, les Russes ont mené au score avant d'être rejoints eux aussi dans les arrêts de jeu.

• Groupe F : Naples se relance, Manchester City sans forcer

Il fallait une victoire pour que le Napoli puisse continuer à rêver de C1. Face au Chakhtior Donetsk, les hommes de Maurizio Sarri ont parfaitement su entretenir l'espoir en surclassant leurs visiteurs (3-0). Un succès qui permet au club italien de revenir à trois longueurs de la deuxième place, toujours occupée par Donetsk.

Des Ukrainiens qui joueront leur qualification début décembre, à domicile, face à un Manchester City qui est péniblement venu à bout du Feyenoord. Les Citizens ont été bousculés par leurs visiteurs, mais un but tardif de Sterling (1-0) leur a permis d'assurer l'essentiel : les 8es et une première place dans ce groupe F.

• Groupe G : Besiktas premier qualifié, Monaco sorti sans gloire

Malgré un bilan famélique de deux points en quatre journées, l'AS Monaco abordait l'avant-dernière joute de la phase de groupes de la Ligue des champions avec le profil d'un potentiel miraculé. Les joueurs de Leonardo Jardim, qui recevaient le RB Leipzig avec leur destin en mains après le nul du FC Porto à Besiktas (0-0), n'ont pas longtemps endossé ce costume.

Surclassés d'entrée de jeu dans un Louis-II désert, les Monégasques ont encaissé trois buts dans la première demi-heure et se sont logiquement inclinés face à des Allemands en démonstration (1-4). Monaco ne verra donc plus l'Europe au printemps, puisqu'après cette déroute, même la Ligue Europa ne leur est plus accessible.

• Groupe H : le Real s'amuse à Nicosie, Tottenham garde la main

En déplacement sur la pelouse de l'APOEL, le Real Madrid n'a pas fait dans la dentelle. Une victoire 6 à 0 pour les Merengue - et deux doublés signés Benzema et Ronaldo - synonyme de qualification pour les 8es de finale. Mais si le Real, qui vit un début de saison mouvementé, s'est rassuré mardi soir, la belle opération du groupe revient à Tottenham.

Vainqueur sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-2), les Anglais ont conservé leurs trois points d'avance sur leurs rivaux espagnols et sont désormais assurés de terminer à la première place de la poule. Le Real sera donc l'un des épouvantails du deuxième chapeau, à l'occasion du tirage au sort des 8e de finale de la C1.

