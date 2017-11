Poursuivant un transfuge, un soldat nord-coréen franchit la frontière avec le Sud

Un militaire nord-coréen a fait défection au Sud le 13 novembre dernier. Un soldat le poursuivant a franchi la ligne de démarcation, ce que les Nations unies décrivent, par ailleurs, comme une violation de l'accord d'armistice de 1953.

Le 13 novembre, un soldat nord-coréen a été grièvement blessé en franchissant la frontière sous les balles des soldats du Nord avant d'être secouru par l'armée sud-coréenne.

Des images de cette défection spectaculaire ont été rendues publiques par le Commandement des Nations unies en Corée (UNC). Elles montrent en outre un des gardes nord-coréens lancés à la poursuite du fuyard passant brièvement la ligne de démarcation (LDM) avant de se raviser et de repartir au Nord, ce que l'UNC décrit comme une violation de l'accord d'armistice de 1953.

Le transfuge, touché par au moins quatre balles nord-coréennes, a été hospitalisé. Le médecin qui l’a opéré a annoncé mercredi qu'il avait repris conscience mais qu'il devrait passer encore plusieurs jours en soins intensifs. "Le patient, qui montre des signes de dépression dus au stress psychologique intense après deux séries d'opérations chirurgicales majeures, devra passer des examens pour des troubles de stress post-traumatique", a dit le docteur Lee Cook-Jong, qui a confié avoir pu s'entretenir avec le soldat.

Images exceptionnelles

Les images de plusieurs caméras de vidéosurveillance montrent d'abord une jeep conduite par le défecteur roulant à vive allure sur une route totalement déserte menant depuis le côté Nord au village frontalier de Panmunjom, avant de s'immobiliser tout près de la ligne de démarcation.

Le militaire sort du véhicule et se lance dans une course éperdue vers le Sud, poursuivi par plusieurs soldats nord-coréens qui lui tirent dessus. La plupart des Nord-Coréens s'arrêtent avant de franchir la démarcation, mais l'un d'eux la traverse, effectue plusieurs pas avant d'hésiter et de retourner au Nord.

Les enquêteurs de l'UNC ont conclu que l'armée nord-coréenne avait doublement violé l'armistice qui avait mis fin à la Guerre de Corée (1950-1953), d'une part en tirant en direction de la ligne de démarcation, et d'autre part en la franchissant.

Avec AFP

Première publication : 22/11/2017