Le TPIY rend son verdict contre Ratko Mladic, épilogue du conflit en ex-Yougoslavie

Le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie doit rendre mercredi son verdict contre l'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie, poursuivi pour génocide, crimes de guerre et contre l'humanité, notamment pour son rôle dans le massacre de Srebrenica en 1995.

Plus de vingt après la fin des combats, ce sera sans doute l’épilogue du conflit en ex-Yougoslavie. Mercredi 22 novembre, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), à La Haye, doit rendre son verdict contre l'ancien général Ratko Mladic, le chef militaire des Serbes de Bosnie pendant la guerre de 1992-1995.

Les procureurs ont requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le "boucher des Balkans", dont le procès a commencé en 2011 après son arrestation en Serbie.

Accusé d'être le "cerveau derrière le meurtre de milliers de personnes" et poursuivi pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, Ratko Maldic, aujourd’hui âgé de 74 ans, divise toujours la population des Balkans. Considéré comme une "idole" chez lui en Républika Srpska, entité d'un million de Serbes de Bosnie, il est vu ailleurs comme un criminel.

D'après le procureur Serge Brammertz, Ratko Mladic fut l'architecte de la politique de nettoyage ethnique dans plusieurs villes de Bosnie et doit être considéré comme le principal responsable du "génocide de Srebrenica" et du bombardement de la ville de Sarajevo entre 1992 et 1995. La guerre dans l'ex-Yougoslavie a fait 100 000 morts.

L'accusé "peut mourir à tout moment"

Au cours de son procès, l'ancien chef militaire n'a jamais concédé une once de culpabilité, même s'il s'est dit "désolé pour chaque innocent tué dans tous les camps, dans toutes les communautés ethniques de l'ex-Yougoslavie".

"Autorisé à comparaître" lors du jugement, le général Mladic, dissipé et vieillissant, pourrait bien être le grand absent de cette journée qui clôturera deux décennies de conflits et de quête de justice alors que la défense tente depuis des jours, en vain, de reporter ce verdict historique en brandissant l'argument de sa mauvaise santé physique et mentale.

Victime de trois accidents vasculaires cérébraux, l'accusé "peut mourir à tout moment", a prévenu son avocat Dragan Ivetic, qui doute même que le "boucher des Balkans" puisse "comprendre de manière significative" la portée du verdict.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 22/11/2017