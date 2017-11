Le Brésilien Robinho condamné à 9 ans de prison en Italie pour "viol en réunion"

La star du football brésilien et ancien cadre de la Seleçao Robinho, a été condamné jeudi en Italie à neuf ans de prison pour viol en réunion. Les faits remontent à janvier 2013, à l'époque où il était sous contrat avec l'AC Milan.

L'international brésilien Robinho, ancien attaquant de l'AC Milan, de Manchester City ou du Real Madrid, a été condamné jeudi 23 novembre en Italie à neuf ans de prison pour viol en réunion, selon plusieurs médias transalpins.

Les faits remontent à janvier 2013, à l'époque où la star de la Seleçao - il compte 100 sélections avec l'équipe du Brésil - jouait en Lombardie. Un tribunal milanais l'a reconnu coupable de viol en réunion sur une jeune ressortissante albanaise de 22 ans. Cinq autres personnes étaient poursuivies, accusées des mêmes faits. On ne sait pas pour l'heure à quelles peines ils ont été condamnés.

Selon le Corriere della Serra, Robinho et ses cinq amis auraient fait boire la jeune femme "au point de la rendre inconsciente et incapable de résister". Ils auraient ensuite eu avec elle "des rapports sexuels multiples et consécutifs".

Robinho, qui a démenti les faits, peut faire appel de cette décision. Aujourd'hui âgé de 33 ans, il évolue au Brésil, à l'Atletico Mineiro.

Avec AFP

Première publication : 23/11/2017