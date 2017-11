Au menu de cette revue de presse française, jeudi 23 novembre, l'avertissement de la Commission européenne à la France, qui se voit toujours reprocher le niveau de son déficit structurel, malgré ses efforts, le manque de "culture financière" des Français, et les garde-fous imaginés pour surveiller les risques pris par les traders, le débat sur la garde alternée, et enfin le projet d'un Américain de prouver que la Terre est plate.

À la une de la presse française, ce jeudi matin, l’avertissement de la Commission européenne à Paris : Bruxelles demande à la France de réduire son déficit structurel, le déficit hors effets de la conjoncture.

La France, qui s’est lancée dans une réduction drastique de son déficit, devrait repasser cette année sous la barre des 3 %, mais la Commission lui demande, à présent, de se lancer dans de nouveaux efforts. "La lune de miel entre Bruxelles et Emmanuel Macron n'est pas complète", et le président "va devoir lutter pour assurer la rédemption budgétaire du pays", résument Les Échos, pour qui la France reste "droguée à la dépense publique", une addiction que le journal associe à "l’incapacité à maîtriser la dépense publique". "Les gouvernants de gauche et de droite savent trop bien augmenter les impôts. Ils raffolent de les baisser. Mais les uns comme les autres n’ont jamais réussi à dompter les sorties d’argent", critiquent Les Échos, qui jugent qu'Emmanuel Macron "s’inscrit, pour le moment, dans la continuité de ses prédécesseurs".

La France se voit aussi régulièrement reprocher son manque de "culture financière". Les Échos, toujours, évoquent "un problème de fond", regrettant qu'"en dix ans, le nombre d'actionnaires individuels (ait) été presque divisé par deux", un déclin limité, toutefois, par "la remontée de la Bourse et un climat fiscal plus favorable", selon le journal, qui explique que pour donner aux Français le goût des actions, "il faudrait prendre le problème à la racine : l’éducation". "Pour intéresser chacun au risque, il faut faire vivre l’économie dès l’école, inscrire l’histoire économique dans la tête des enfants, leur raconter des histoires avec des réussites et des tensions", déclare Didier Le Ménestrel, PDG de La Financière de l’Échiquier.

Trop frileux, les Français ? À l’inverse, certains traders auraient tendance à prendre, eux, des risques inconsidérés, au point que les banques auraient commencé tester des outils pour surveiller leur comportement : des technologies dont l’intelligence artificielle décuplerait l’efficacité, selon Les Échos, qui citent par exemple la mise en place de capteurs de vibrations issus du domaine médical, ou encore des outils d’analyse de la voix pour déterminer la nature de l’émotion du salarié qui téléphone. À quand les technologies pour inciter les épargnants à acheter des actions ?

Également dans cette rubrique bancaire, la décision des banques HSBC et Société Générale de fermer les 27 comptes du Front national et de Marine Le Pen, ainsi que celui du négociateur de l’emprunt russe du parti. "Argent du FN : la suspicion", titre L'Opinion, qui rappelle le prêt, obtenu pour le FN par l’eurodéputé Jean-Luc Schaffhauser, qui avait servi d’intermédiaire, en 2014, entre le parti et la banque russe First Czech-Russian Bank (qui a fait faillite depuis) pour l’obtention d’un prêt de 9 millions d’euros. Y aurait-il un lien entre la fermeture des comptes du FN et cet argent russe ? "En aucun cas", soutient Marine Le Pen, qui dénonce, elle, une "fatwa bancaire" et une "tentative d’étouffement d’un mouvement d’opposition". Selon Libération, après que la Société Générale lui a notifié sa décision, le FN a voulu ouvrir un compte dans d’autres banques, mais toutes auraient refusé.

À la une également, la question de la garde des enfants, en cas de séparation. Une proposition de loi, qui sera débattue la semaine prochaine, propose de faire de la garde alternée la solution par défaut. L’idée est toutefois loin de faire l’unanimité, selon Libération, qui évoque une "prise de chou", entre ceux soutiennent et ceux qui critiquent la garde alternée, les uns plaidant en faveur de ce mode de garde, pour qu’aucun des parents ne se sente lésé, et que chacun prenne réellement part à l’éducation des enfants, les autres la mettant en cause, notamment dans les cas de violences de la part de l’un des parents, ou en cas de manque de moyens financiers, de nombreux pédopsychiatres déconseillant également la garde alternée pour les enfants les plus jeunes. Le débat promet d’être épineux, mais quelle que soit son issue, "les parents séparés doivent apprendre à rester soudés en tant qu’éducateurs", selon Maylis Duffaut, interrogée par La Croix. Cette conseillère conjugale rappelle, notamment, à quel point "le maintien des liens avec les deux parents est crucial, tant pour l’équilibre affectif que pour la construction identitaire".

Un mot, pour terminer, du projet de cet Américain, qui a construit sa propre fusée, pour prouver que la Terre est plate. Mike Hughes est convaincu que la Terre n’est pas ronde, mais "un disque, entouré d’un mur de glace". D’après Le Figaro, le projet de ce Californien de 61 ans, est de décoller depuis le désert de Mojave à bord de sa fusée artisanale à vapeur, construite à partir de matériaux de récupération. Son but : atteindre 550 mètres d’altitude, à près de 800 km/h, pour prendre des photos de la planète. On lui souhaite bonne chance, sachant que sa dernière expérience, en 2014, s’était soldée par l’explosion en vol de sa précédente fusée. Pour ceux qui voudront suivre l’expérience en direct, ce sera à voir sur sa chaîne YouTube, samedi prochain entre 23 h et minuit heure française.

Par Hélène FRADE