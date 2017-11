Au moins 184 morts dans l'attaque d'une mosquée dans le Sinaï égyptien

Au moins 184 personnes sont mortes dans une attaque visant une mosquée de la péninsule du Sinaï, dans le nord de l'Égypte, vendredi. Après avoir fait exploser une bombe, plusieurs hommes ont ouvert le feu sur les fidèles.

C'est l'une des attaques les plus meurtrières survenues en Égypte ces dernières années : un attentat à la bombe visant une mosquée de la péninsule du Sinaï, dans le nord de l'Égypte, a fait au moins 184 morts et plus de 125 blessés, a indiqué vendredi 24 novembre la télévision d'État égyptienne.

L'attaque a eu lieu en pleine prière du vendredi à la mosquée al-Rawda dans le village de Bir al-Abed, à l'ouest d'Al-Arich, la capitale de la province du Nord-Sinaï, région où les forces de sécurité combattent la branche égyptienne du groupe jihadiste État islamique (EI).

Le Sinaï, une région constamment secouée par des attaques

Selon la police égyptienne, après l'attaque à la bombe, des hommes ont ouvert le feu sur des fidèles, parmi lesquels se trouvaient notamment des conscrits de l'armée. Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux de la région.

Selon la télévision d'État, le président Abdel Fattah Al-Sissi a convoqué en urgence une réunion de sécurité peu après l'annonce de l'attaque.

Des dizaines de policiers et de soldats égyptiens ont été tués dans la péninsule du Sinaï depuis que l'Égypte a intensifié ses combats contre le groupe local de l'organisation de l'EI.

Avec AFP, Reuters et AP

Première publication : 24/11/2017