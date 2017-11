Coupe Davis : Goffin plie Pouille, la Belgique prend les devants

Difficile entrée en matière pour l'équipe de France en finale de Coupe Davis. Lucas Pouille a perdu le premier simple de la rencontre face au Belge David Goffin en trois manches (7-6, 6-3, 6-1). Jo-Wilfried Tsonga va affronter Steve Darcis.

En ouverture de la finale de la Coupe Davis entre la France et la Belgique, vendredi 24 novembre à Lille, Lucas Pouille a eu le loisir de pouvoir constater l'immense fossé qui le séparait encore du top 10 mondial. Le Français, 18e à l'ATP, a été totalement dominé par le Belge David Goffin, 7e joueur mondial et tout récent finaliste des Masters de Londres.

.@la_pouille s'incline dans ce 1er match en 3 sets face à David Goffin. A suivre @tsonga7 vs Steve Darcis. Allez Jo ! 🇫🇷 #TousEnBleu pic.twitter.com/HDoOGMNCgt FFT (@FFTennis) 24 novembre 2017

Une défaite en moins de deux heures de jeu et trois petits sets (7-5, 6-3, 6-1) qui en dit long sur l'ampleur du défi qui attend les Bleus ce week-end. Une statistique évoque à elle seule le mur qui se dresse devant Noah et ses troupes : face à Goffin, Pouille n'a pas eu une seule balle de break.

Le Belge n'en a pas non plus eu énormément en début de rencontre mais il a su convertir sa toute première occasion à 5-5, concluant dans la foulée un premier set accroché. Abattu, Pouille n'a plus trouvé les solutions. Plombé par un trop grand nombre de fautes directes, il a concédé un break d'entrée de jeu dans la deuxième manche, qu'il a laissé filer plus rapidement encore (6-3). Et la troisième manche n'a été qu'une formalité pour Goffin, qui n'a laissé aucune chance à son jeune adversaire (6-1).

L'entrée en matière des Bleus, dans un Stade Pierre-Mauroy par ailleurs très largement acquis à la cause des Belges, laisse évidemment à désirer. Tsonga, qui affronte dans la foulée le numéro 2 belge, Steve Darcis, est déjà au pied du mur. Tout autre résultat qu'un succès hypothéquerait grandement les chances de victoire finale d'une équipe de France, qui a déjà grillé un joker.

