Attentats du 13 novembre : un rescapé du Bataclan s'est suicidé

Une association de victimes des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis a annoncé vendredi le suicide d'un des survivants du Bataclan. Le trentenaire s'est donné la mort dans la nuit du samedi 18 novembre, deux ans après le drame.

L’un des rescapés de l’attentat du 13 novembre au Bataclan s’est suicidé dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre, a indiqué l’association de victimes "13onze15 - Fraternité et Vérité", sur sa page Facebook vendredi 24 novembre.

L’association "13onze15 - Fraternité et Vérité" annonce son décès avec l’accord de la famille. "Guillaume Valette était âgé de 31 ans, il était présent au Bataclan lors de l’attaque terroriste et n’avait souhaité se faire aider ni par sa famille, ni par l’une des associations de victimes, il voulait rester seul... Il était cependant suivi par un psychiatre et un psychologue" a précisé l’association.

Le 13 novembre 2015, la France était endeuillée par une série d’attentats terroristes sans précédent à Paris et à Saint-Denis. Les attaques revendiquées par l’organisation État islamique ont fait 130 morts, dont 90 au Bataclan durant un concert des Eagles Of Death Metal, où quelque 1 500 personnes étaient réunies, dont Guillaume Valette.

