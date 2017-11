En images : des milliers de femmes défilent à Paris contre les violences sexistes

Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Paris pour dénoncer les violences subies par les femmes, alors qu’Emmanuel Macron a présenté dans l’après-midi un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

"Liberté, Égalité, Sororité", "Victimes d’hier. Héroïnes de demain", "Nous ne nous tairons plus", pouvaient-on lire sur les panneaux brandis par les milliers de manifestants, majoritairement des femmes, rassemblés samedi 25 novembre à Paris à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Comme chaque année, organisations féministes, partis de gauche (PCF, NPA, LO...) et syndicats (Solidaires notamment) appelaient à défiler pour dénoncer les violences subies par les femmes. Mais le défilé, a pris cette année une résonance particulière avec le contrecoup du scandale Weinstein et l’avalanche de dénonciations des cas de harcèlements sexuels, relayés par le hashtag #MeToo sur les réseaux sociaux.

Plus tôt dans la journée, le président Emmanuel Macron a déclaré l'égalité femme-homme "grande cause du quinquennat" et présenté tout un plan misant sur la répression et l'éducation pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Le chef de l'État a notamment confirmé la création prochaine d'un "délit d'outrage sexiste" contre le harcèlement de rue, avec amende "dissuasive".

Les associations féministes ont salué "l'engagement du président" mais réclamé davantage de moyens. Pour l’une des manifestantes, Rozenn André, "l’idée de punir le délit d’outrage sexiste est bonne", mais la comédienne de 34 ans se demande si c’est faisable. "Si une femme est toute seule, qu’il n’y a aucun policier pour constater, ou encore si le harceleur est très subtil… ça va être dur à appliquer" regrette-t-elle.

Plusieurs organisations féministes ont appelé à protester samedi pour réclamer l’égalité femme-homme à la suite de l’affaire Weinstein. © Mehdi Chebil

Des manifestantes vêtues de noir pour dénoncer les violences faites aux femmes : "230 viols par jour, 15 800 plaintes déposées en 2016". © Mehdi Chebil

Liselotte, habillée en Marianne, a été victime d’attouchements dans les transports et de harcèlement au travail. La jeune femme de 25 ans travaille dans la restauration. © Mehdi Chebil

Des milliers de femmes ont pris part à la manifestation de samedi. © Mehdi Chebil

Liliane, une infirmière de 57 ans, a été victime de violences conjugales il y a 30 ans. Pour elle, il était temps que les femmes brisent le silence. © Mehdi Chebil

Loïc brandit une pancarte pour défendre le droit de femmes à l’avortement. Ce professeur de 33 ans estime que la résistance populaire est indispensable pour garantir l’égalité femme-homme. © Mehdi Chebil

Les militantes Femen ont fait une brève apparition, seins nus, appelant à la "revanche des femmes". © Mehdi Chebil

"Me siffler n’est pas un compliment" dit la pancarte de Rozenn, 34 ans. Cette comédienne estime que l’idée de punir le délit d’outrage sexiste est bonne, mais difficilement applicable. © Mehdi Chebil

Heloïse (au centre) estime qu’au tribunal, ce sont les violeurs qui devraient prouver que l’acte sexuel était consenti, à l’opposé de la situation actuelle, où les victimes doivent fournir la preuve des violences subies © Mehdi Chebil

Plusieurs manifestantes ont lu des extraits de récits d’abus sexuels. © Mehdi Chebil

Des femmes portant des pancartes avec le nom de victimes récentes d’abus sexuels. © Mehdi Chebil

La manifestation a eu lieu quelques heures après la présentation par Emmanuel Macron d’un plan sur la répression et l'éducation pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. © Mehdi Chebil























Avec AFP

Première publication : 25/11/2017