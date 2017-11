Coupe Davis : "Je n'ai jamais chialé autant", confesse Yannick Noah

Victorieuse de la Belgique en finale de la Coupe Davis, l'équipe de France est revenue, en conférence de presse, sur son succès historique face à la Belgique. Entre bonheur et soulagement, voici les réactions.

Yannick Noah, capitaine de l'équipe de France : "On gagne, on est hyper contents. C'est dur de trouver les mots. On l'a tellement voulu. Vous ne pouvez pas imaginer comment on a rêvé de ce moment. On n'a pas de revanche à prendre sur rien. C'était dur. [...] On a vécu une semaine de malade. Je n'ai jamais chialé autant, je n’ai jamais vu autant de larmes, de douleurs, je n’ai jamais autant parlé aux êtres humains. Ça n’a rien à voir avec le tennis. À la fin, quand tu vis ce truc-là et que tu gagnes, tu te dis que ça vaut la peine. [...] J'ai envie de revivre des choses comme ça. Je suis motivé, motivé pour continuer à jouer pour les gens que j’aime et continuer à jouer parce qu’il y a encore beaucoup de gens à décevoir."

Lucas Pouille (France) : "Je ne suis pas le héros de la journée. On est tous les héros. On a tous contribué à gagner. On est tous très heureux de la gagner. Ce qui est important, c’est ce que l’on pense et ce que l'on vit entre nous."

Richard Gasquet (France) : "On est très heureux d'avoir pu gagner cette compétition. C'est fabuleux. On est tous très amis. Beaucoup de joueurs ont joué différents joueurs. C'est tout simplement exceptionnel pour nous de gagner. Ça fait longtemps qu’on court après. C'est quelque chose de fabuleux, surtout de pouvoir courir derrière Lucas, qui était en pleurs. C'est magique. Ça restera pour toujours."

Johan van Herck, capitaine de l'équipe de Belgique : "On est vraiment déçus. On perd une finale en Coupe Davis à 2-2, on est tous déçus. On est des joueurs de tennis, des sportifs de haut niveau et on veut gagner. On est déçus. Il faut l'accepter, on a tout fait pour. À la fin, ça n'a pas réussi. [...] Tout le monde peut se regarder dans le miroir et dire qu’on a tout fait. Je ne pense pas que quelqu'un doit prendre la responsabilité de la défaite. On gagne ensemble, on perd ensemble. C'est un cliché, mais c'est comme ça. Tout le monde, le staff, les entraîneurs, l'entourage privé peuvent être fiers de ce que nous avons fait."

David Goffin (Belgique) : "Évidemment la déception, malgré mes deux bons matchs, est quand même là. Quand l'équipe perd, on est tous déçus, et c'est normal après une telle année. On a tout donné et c'est la fin de saison, on a tous un peu les nerfs qui lâchent, on craque tous un peu. C'est dur de terminer là-dessus. Il y a eu beaucoup de positif, de bonnes choses cette année dans cette équipe. On a passé des supers moments. J'espère que ça va continuer. Pour l'année prochaine, on verra comment ça va évoluer. On a un premier tour à domicile, c'est une bonne chose. On aura le temps d'en reparler d'ici là."

Steve Darcis (Belgique) : "J'avais de bonnes sensations à l'entraînement. Je suis bien rentré dans le match contre Jo, mais je me suis fait exploser. Aujourd'hui aussi. C'est dur de dire que je me suis mal senti parce que j'ai pris deux branlées. À part ça, je me suis préparé, je n'ai pas fait un grand match. J'ai perdu contre deux joueurs qui étaient beaucoup plus forts que moi. À chaud, c’est difficile de répondre. Je suis déçu, je suis déçu pour tout le monde, pour l'équipe. J'ai essayé de m'accrocher, de faire ce que j'ai pu. Aujourd'hui, Lucas était plus fort, Jo était plus fort que moi vendredi."

