Coupe Davis : Goffin mate Tsonga et remet la Belgique en course

Le match 4 de la finale de la Coupe Davis, qui a vu David Goffin prendre le meilleur sur Jo-Wilfried Tsonga, a permis à la Belgique de recoller à 2-2. Le sacre se jouera donc sur un 5e match décisif, entre Lucas Pouille et Steve Darcis.

Comme bien trop souvent dans sa carrière, Jo-Wilfried Tsonga pourra nourrir de gros regrets, et plus encore si la France ne parvient pas à remporter sa dixième Coupe Davis à l'issue du 5e match de la finale face à la Belgique. Opposé à David Goffin, le Manceau a eu bon nombre d'opportunités de faire la course en tête, mais il a été dominé systématiquement ou presque dans les moments importants, concédant du coup une frustrante défaite en trois sets (7-6, 6-3, 6-2).

Pourtant, tout avait parfaitement démarré pour le chef de file des Bleus, qui faisait mieux que donner le change au numéro 7 mondial. Durant un premier set marathon, il s'est procuré pas moins de cinq balles de break, sans jamais être inquiété sur son propre service. Mais jamais il n'a su concrétiser cette domination. Et c'est finalement au bout d'un tie break haletant qu'il a concédé la première manche en près d'une heure et quart (7-6, 7/5).

Un cinquième match décisif

Frustré par le scénario, agacé par le vacarme de supporters belges exaltés, JWT a fini par laisser filer son service très tôt dans le deuxième set (4-2), pour se retrouver au dos du mur, à 5-3 service Goffin. Et le Belge, plus serein, a su s'appuyer sur une première balle solide pour conclure la manche juste avant les deux heures de jeu (6-3).

La suitre de la rencontre n'a été qu'une lente agonie. Imperturbable, Goffin a profité de la moindre occasion pour se détacher à nouveau très tôt dans le dernier set, prenant le service du Français au troisième jeu (2-1) avant de dérouler (6-2). Score final : 7-6, 6-3, 6-2 en 2 h 44 de jeu.

Il y aura donc bien un cinquième match décisif entre la France et la Belgique au stade Pierre-Mauroy de Lille-Villeneuve d'Ascq. Et ce sera à Lucas Pouille de trouver les ressources pour battre Steve Darcis si les Bleus veulent aller chercher un dixième sacre en Coupe Davis.

Première publication : 26/11/2017