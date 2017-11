Foot européen : le PSG s'envole, le Bayern trébuche et l’Atletico se défoule

Le Bayern de Munich s'est incliné samedi (2-1) à Mönchengladbach et voit Leipzig revenir sur ses talons. En Espagne, la paire Griezmann et Gameiro a livré un feu d'artifice offensif, tout comme Lyon en France, qui a dynamité l'OGC Nice.

• Liga : le Barça sauve les meubles

Le Barça a évité de peu la défaite chez son surprenant dauphin, le FC Valence (1-1) dimanche lors de l'affiche de la 13e journée du Championnat d'Espagne. La partie a été entachée d'une grossière erreur d'arbitrage, qui a privé Lionel Messi d’un but parfaitement valable.

[📺 VIDEO] 🇪🇸 #LaLiga

😱 L'énorme erreur d'arbitrage contre le Barça !

😡 Messi marque, le ballon franchit la ligne, mais l'arbitre ne valide pas le but !https://t.co/d62lNOpvGh beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 novembre 2017

Ce résultat maintient le statu quo en tête du classement avec les Catalans toujours en tête (1er, 35 pts) devant Valence (2e, 31 pts). L'Atletico Madrid (3e, 27 pts), porté par les Français Antoine Griezmann et Kévin Gameiro (un doublé chacun) a atomisé Levante à l’extérieur (0-5), tandis que le Real Madrid (4e, 27 pts), a dû cravacher pour se défaire de Malaga (3-2), grâce notamment à un but de Karim de Benzema.

• Premier League : Arsenal passe la 4e, Liverpool et Chelsea dos-à-dos

Moins fringant que ces dernières semaines, le leader Manchester City est difficilement venu à bout d'Huddersfield (1-2) dans les dernières minutes, tandis que les voisins de Manchester United (2e) se sont contentés d’une courte victoire face au promu Brighton (1-0). De son côté, Arsenal a gagné dans la douleur à Burnley (0-1), dimanche lors de la 13e journée du championnat d'Angleterre. Désormais à la 4e place, les Gunners passent devant leur rival Tottenham, tenu en échec sur sa pelouse par West Bromwich Albion (1-1). Et dans le choc de cette 13e journée, les Reds (6e) et Chelsea (3e) se sont neutralisés (1-1) à Liverpool .

• Ligue 1 : le PSG creuse l’écart, Lyon cartonne à Nice

Impitoyable en Ligue des champions, le PSG dicte sa loi en championnat aussi, où il compte désormais 9 points d’avance en tête au terme de la 14e journée. Les hommes d’Unai Emery se sont en effet imposés chez le tenant du titre monégasque (1-2), dimanche, grâce à un but astucieux d’Edinson Cavani et un penalty de Neymar. Ce résultat permet à l’OL, auteur d'un carton retentissant à Nice (0-5) un peu plus tôt, de s'emparer de la 2e place, tandis que l’OM (4e, 28 pts), vainqueur de Guingamp (1-0), ne compte plus qu'un petit point de retard sur l’AS Monaco (3e). En bas de classement, le LOSC, qui a écarté son entraîneur Marcelo Bielsa, a sombré à Montpellier (3-0).

• Serie A : la Juventus corrige le tir, la Roma cale

Sans briller, les Napolitains se sont imposés sur la pelouse de l'Udinese (0-1), dimanche lors de la 14e journée, et ont repris la tête du classement, brièvement abandonnée samedi à l'Inter Milan. Les Nerazzuri, victorieux à Calgiari (1-3), restent en embuscade à deux longueurs du leader, qui compte 38 points. Battue par la Sampdoria lors de la précédente journée, la Juve (3e, 34 pts) a renoué avec la victoire en dominant Crotone (3-0). De son côté, l'AS Rome, qui compte un match en moins, a été freinée par le Genoa (1-1), modeste 18e. L’AC Milan (7e avec 6 défaites en 14 matchs), s’est séparé, ce lundi, de son entraîneur Vincenzo Montella, sur un siège éjectable depuis plusieurs mois, et remplacé par l’ancien milieu rossoneri Gennaro Gattuso.

• Bundesliga : le Bayern en panne, derby de folie dans la Ruhr

Le Bayern Munich a essuyé samedi à Mönchengladbach (4e) sa première défaite de l'ère Jupp Heynckes (2-1), tandis que dans le derby de la Ruhr, le Borussia Dortmund a concédé un nul ahurissant face à son rival Schalke 04 après avoir mené par 4 buts à 0 après 25 minutes de jeu (4-4). Au terme de la 13e journée, les Munichois restent en tête avec 29 points devant le nouveau dauphin, le RB Leipzig (26 pts), tombeur logique du Werder Brême (2-0).

Avec AFP

Première publication : 27/11/2017