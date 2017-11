Mariage au printemps pour le prince Harry et l'actrice Meghan Markle

La rumeur courait depuis plusieurs semaines au Royaume-Uni, c'est désormais officiel : le prince Harry, 33 ans, et l'actrice Meghan Markle, 36 ans, vont se marier au printemps 2018.

Le prince Harry et l'actrice américaine Meghan Markle se sont fiancés et se marieront au printemps 2018, a annoncé, lundi 27 novembre, Clarence House, la résidence officielle du prince Charles, père du futur époux.

"Son altesse royale et Mlle Markle se sont fiancés à Londres plus tôt ce mois-ci. Le Prince Harry en a informé sa Majesté la reine et d'autres membres proches de sa famille", indique un communiqué publié par Clarence House.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6 Clarence House (@ClarenceHouse) 27 novembre 2017

La reine Elizabeth II a réagi en se disant "enchantée" par la nouvelle, selon un communiqué du palais de Buckingham. Les parents de Meghan Markle, Thomas Markle et Doria Ragland, se sont de leur côté dit "incroyablement heureux" pour le couple, qui s'installera à Kensington Palace, où vivent William et Kate et leurs deux enfants, George et Charlotte (la naissance de leur troisième enfant est prévue pur le printemps).

La rumeur d'une annonce de leur mariage avaient enflé ces derniers jours à Londres. Fin septembre, Harry, 33 ans, et Meghan Markle, 36 ans, avaient affiché librement leur amour pour la première fois en public à Toronto, arrivant main dans la main à un match de tennis aux Invictus Games.

"Nous sommes un couple. Nous sommes amoureux. (...) Personnellement, j'adore les grandes histoires d'amour", avait déclaré un peu plus tôt au magazine Vanity Fair l'Américaine de 36 ans, métisse, qui s'est fait connaitre dans la série américaine Suits.

Né le 15 septembre 1984 à Londres, Harry, fils cadet de Lady Di et du Prince Charles, est cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique.

Avec AFP

Première publication : 27/11/2017