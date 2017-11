"Access Hollywood" : Trump remet en cause l'authenticité de la vidéo

Le New York Times révèle que Donald Trump remet en cause depuis son élection l'authenticité de la vidéo diffusée pendant la campagne, dans laquelle il tenait des propos obscènes sur les femmes. Il s'était pourtant excusé après sa diffusion.

Depuis le début de son mandat, le président américain Donald Trump mène une bataille contre la plupart des grands médias dont la couverture ne lui est pas favorable et qu'il accuse de publier des "fake news". Durant la campagne présidentielle, le candidat républicain avait dû lui-même se défendre de comportements déplacés à l'égard des femmes.

Un enregistrement de 2005 pour l'émission "Access Hollywood" de la chaîne NBC, dans lequel le magnat de l'immobilier se vantait de pouvoir "attraper les femmes par l'entrejambe" grâce à sa célébrité avait été publié par la presse. Cette vidéo avait été enregistrée dans un bus, à son insu, lors de la préparation d'une émission. Elle avait eu un fort retentissement en pleine campagne présidentielle, à quatre semaines de l'élection.

"On ne pense pas que ce soit ma voix"

Le milliardaire s'était excusé pour ses propos et avait invoqué une discussion "de vestiaire", à la veille du deuxième débat présidentiel télévisé contre la démocrate Hillary Clinton. Mais le président américain fait marche arrière peu de temps après son élection, puisqu'il va très vite remettre en cause l'authenticité de cette vidéo, révèle le New York Times.

Dans un article intitulé "Trump a dit un jour que la vidéo d''Access Hollywood' était vraie, maintenant il n'en est plus sûr", le quotidien américain rapporte notamment le témoignage d’une personne qui a assisté à une conversation, en janvier, entre le président américain et un sénateur républicain. "On ne pense pas que ce soit ma voix", aurait indiqué le chef l’État. Trois sources proches de Donald Trump confirment cette volte-face au journal.

"Les mensonges de M. Trump à propos de l'enregistrement d''Access Hollywood' font partie de son habitude à créer et à diffuser sa propre version de la réalité", estime le quotidien américain, qui dévoile que le président "entretient en privé des théories conspirationnistes sans fondement factuel".

Première publication : 29/11/2017